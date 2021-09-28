近期，数字人民币钱包开立呈现较高增速，钱包功能不断丰富；同时，数字人民币试点场景也呈现快速扩张趋势，已覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域。

据了解，本月初，中国电信与中国银行联合研发的数字人民币钱包正式上线，可在多种应用场景下使用，主要包含以下7类：线上缴费、商超购物、电信营业厅、交通出行、餐饮住宿、医疗卫生和旅游观光。

用户在翼支付APP中完成实名认证及绑定银行卡，即可开通中国电信数字人民币钱包，实现数字人民币存转银行、兑换、转账等服务操作，还可享受话费充值、理财、生活缴费等一系列便民服务。相对移动支付，其具备更高的安全性，只要手机上有数字钱包，就可以实现资金转移，无需关联银行账户。

在试点城市北京，全市范围内正推进数字人民币消费场景建设。包括协和医院、安贞医院、全聚德、海底捞、物美超市、中青旅、如家酒店、中影电影院、圆明园等市民日常的生活场景，均可使用中国电信数字人民币钱包。目前北京市多家物美超市已设有“欢迎使用数字人民币”的标志，相较于其他支付方式，数字人民币支付流程更为便捷。

市民日常的用餐环境也是数字人民币开放应用的主要场景之一，因为各类餐饮门店具有“小额、高频”的交易特征，所以非常适合数字人民币的推广普及。有市民表示在原本的移动支付基础上，还感受到了数字人民币带来的其他便利。

为了让数字人民币真正走进老百姓的生活，使市民充分体验创新支付的新渠道，让数字人民币加快融入日常消费，中国电信也不断拓展立足于运营商业务和数字人民币业务的融合创新，并开启数字人民币满减活动。作为数字人民币试点城市之一成都，近日启动了数字人民币红包满减活动，并推出满100减50元，满50减25元，满30减15元三个档位。市民可以使用的消费场景包括山姆会员店、沃尔玛、好又多超市、红旗超市、新津希望奥特莱斯、圣贝牙科医院、德仁堂药房、正和祥药房等。

超市成为数字人民币开放应用场景。（受访者供图）

中国电信打造的数字人民币5G-SIM卡硬钱包，即将在10月下旬试点应用。其将实现在线、离线多种支付模式，具备NFC、扫码两种方式使用，为中小微商家提供安全、便捷、低成本的收币方式，进而降低社会推广及应用成本。此外，在成都的中国电信营业厅，市民还可以参加数字人民币红包活动购买手机，可享受最高直降4320元的优惠。

电信营业厅实现双离线支付。（受访者供图）

中国电信还与中国银行、国家电网合作，将数字人民币硬钱包应用于新能源汽车充电场景，通过在物联网模组中集成数字人民币硬件钱包，在河北省雄安市民服务中心推出对公端物联网钱包充电桩，实现电动汽车充电-数字人民币“即插即付”应用、探索物物支付场景落地。

数字人民币硬钱包应用于新能源汽车充电场景。（受访者供图）

中国电信相关负责人表示，随着数字人民币为用户带来更多便利，中国电信将进一步在满足用户需求、拓展消费场景方面进行探索，围绕产业数字化、生活数字化、治理数字化与数字人民币研发融合创新，继续助力建设网络强国、数字中国和维护网信安全。

(责编：曹淼、李源)