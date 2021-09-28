编者按：今天上午，国新办举办新闻发布会，发布《中国的全面小康》白皮书。白皮书指出，中国的全面小康，体现发展的平衡性、协调性和可持续性，是物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展的小康；是不断满足人民日益增长的多样化多层次多方面需求，不断促进人的全面发展的小康；是国家富强、民族振兴、人民幸福，多维度、全方位的小康。

白皮书显示，中国国内生产总值从1952年的679.1亿元跃升至2020年的101.6万亿元；全国居民人均年可支配收入从1978年的171元增加到2020年的32189元；现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫……一组组数字展示了我国迈向全面小康的辉煌成就。

策划：李楠桦 制图：张子颖（实习）蓝雅杏（实习）

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中国的全面小康

(责编：李楠桦、高雷)