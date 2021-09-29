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央行行长易纲：经济潜在增速5%-6% 有条件实施正常货币政策

2021年09月29日09:32 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，日前，人民银行行长易纲在《金融研究》2021年第9期刊发题为《中国的利率体系与利率市场化改革》的署名文章。文章称，中国的经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间，有条件实施正常货币政策，收益率曲线也可保持正常的、向上倾斜的形态。中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。

1年期存款基准利率1.5% 处于“黄金水平”

文章指出，存款基准利率过去发挥了重要作用。随着利率市场化改革的推进，当前金融机构可自主确定存款实际执行利率。几乎每个家庭都有存款，存款是最重要的金融公共服务产品，涉及广大人民群众切身利益。存款利率是在一定规则下，由市场决定的。央行公布的存款基准利率作为指导性利率，为金融机构存款利率定价提供了重要参考。

从国际经验看，存款利率一般比其他市场利率更加稳定。当前我国1年期存款基准利率为1.5%，以此为基础既可以上浮也可以下浮，可以说处于“黄金水平”，符合跨周期设计的需要。2013年9月人民银行指导成立了市场利率定价自律机制，对金融机构利率定价行为进行自律管理。利率自律机制参考存款基准利率形成了存款利率自律约定，对维护存款市场公平合理的竞争秩序发挥重要作用。2021年6月利率自律机制将存款利率自律约定上限，由存款基准利率上浮一定比例改为加点确定，有利于进一步规范存款利率竞争秩序，优化存款利率期限结构，为推进利率市场化改革营造了良好环境。将来如有下浮需要，市场主体也可自主决定。

中国有条件实施正常货币政策

文章称，资产购买工具不属于常规货币政策工具，而是央行在市场出现问题时的被迫选择。央行长期实施资产购买操作会产生危害市场功能、财政赤字货币化、损害央行声誉、模糊央行解决市场失灵和货币政策立场之间的界限、引发道德风险等诸多问题。应当尽可能避免实施资产购买操作，如果必须实施，应当坚持三个原则：

一是央行干预的目的应当是帮助市场恢复正常运转，而非替代市场。二是央行的干预措施应尽可能走在市场前面，从而快速稳定市场情绪，避免市场失灵进一步恶化。三是应尽可能减少资产购买规模，缩短持续时间，力求资产购买实施力度与市场失灵的程度保持一致。

“当前全球主要发达经济体的利率长期趋于下降，一些经济体的政策利率已接近于零利率甚至负利率。中国的经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间，有条件实施正常货币政策，收益率曲线也可保持正常的、向上倾斜的形态。中国将尽可能地延长实施正常货币政策的时间，目前不需要实施资产购买操作。”易纲在文章中表示。

利率市场化既要“放得开”也要“形得成”

值得注意的是，文章还提出，利率市场化既要“放得开”也要“形得成”。当前深化利率市场化改革的一个重要矛盾在于市场化利率在“形得成”和传导方面存在障碍，其原因包括监管套利、金融市场不成熟等造成的市场分割，以及融资平台预算软约束、存款无序竞争等财政金融体制问题。

下一阶段，要继续加强监管、优化营商环境、硬化预算约束、化解金融风险，为进一步深化利率市场化改革提供更有利条件。

(责编：罗知之、高雷)

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