人民网北京9月29日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局获悉，近期，税务部门在“双随机、一公开”抽查中，通过税收大数据分析发现，有两名主要从事电商和直播带货的网络主播涉嫌通过隐匿个人收入、改变收入性质等方式偷逃税款。2021年9月，国家税务总局驻上海特派员办事处统筹协调浙江、广西等地税务部门，依法对这两名主播及相关企业进行立案检查。检查发现，两名主播均涉嫌违规将个人收入转变为企业经营收入，进行虚假申报少缴个人所得税，涉税金额较大。目前，案件正在检查之中，对于查实的偷逃税行为，税务部门将依法严肃处理并予以曝光。

与此同时，国家税务总局还曝光了三起增值税发票虚开骗税典型案例：

青海警税破获虚开机动车销售统一发票案件。2020年9月，西宁市税务部门在工作中运用增值税发票数据分析发现，有多家汽车销售公司涉嫌虚开机动车销售统一发票，随即会同公安部门组成警税联合专案组开展查办工作。2020年10月，警税联合开展抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人6名。经查，犯罪嫌疑人利用虚假身份信息注册成立空壳企业21户，向汽车购买人虚开机动车销售统一发票839份，虚开金额1.7亿余元。

湖北警税破获某化工企业变票虚开案件。2021年6月，湖北十堰警税联合行动，成功打掉十堰市某化工企业虚开团伙，抓获犯罪嫌疑人14名。经查，该团伙涉嫌控制18户空壳企业，采取变换品名的方式虚开增值税专用发票5147份，虚开金额7.1亿元。

安徽破获利用“阴阳合同”隐瞒股权转让收入逃税案。安徽省淮南市税务稽查部门根据举报线索，查实安徽某药业公司股东鲍某与殷某签订《股权转让协议》，将其实际持有的该药业公司51.09%的股权转让给殷某，实际转让价格为7000万元。后鲍某为偷逃相关税款另行伪造《股权转让协议》进行纳税申报，少缴税款合计1175.48万元。淮南市税务稽查部门依法作出对鲍某追缴税款、加收滞纳金并处罚款的处理处罚决定后，鲍某未按期补缴税款、滞纳金和罚款。税务部门随即依法将该案移送公安机关立案侦查，后鲍某被检察院提起公诉。进入司法程序后，鲍某补缴全部税款。2021年3月，安徽省某区人民法院判决认定，鲍某将其持有的某公司股权转让他人后采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报，且涉及金额巨大，其行为已构成逃税罪，依法判处鲍某有期徒刑四年，并处罚金人民币50万元。

下一步，税务部门将深入贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，结合正在开展的文娱领域税收综合治理，持续加大“双随机、一公开”抽查力度，联合有关部门严厉查处和打击各类恶意偷逃税行为，切实保障国家税收安全，维护守法纳税人的合法权益，推动构建公平有序的税收营商环境。

(责编：王震、高雷)