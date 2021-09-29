人民网北京9月29日电 （记者孙阳）当前，云计算正成为数字化转型的关键路径。市场研究公司Canalys近日发布的中国云计算市场2021年第二季度报告显示，中国的云基础设施市场在2021年第二季度增长了54%，达到66亿美元。

近日，中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员倪光南在信服云创新峰会上表示，采用上云的形式构建数字化转型的新一代信息技术基础设施，已经成为普遍趋势。

“未来云计算市场不会只有单一形态的云主导一切。会有越来越多的企业趋向于采用混合云、多云的方案，整个云平台里既有公有云、私有云，也有专属云、托管云等等。”倪光南指出，我国的信息产业在产业生态体系和部分关键技术上还有一定的差距，未来还要依靠产业协同的力量，用生态能力来补足短板，这样中国的信息技术产业才能真正在全球市场里获得更好的竞争力。

对于企业如何构建数字化转型的核心竞争力，IDC咨询（北京）有限公司副总裁、首席分析师武连峰预测，未来5年是数字化和数字经济发展的黄金时期，而打造数字化转型核心竞争力是未来企业发展的关键。他为企业数字化转型提除了6个建议：采用系统的思考框架、尽早采用云原生技术、选择合适云部署方式、留出足够云部署预算、开发应用云计算KPI、借鉴云应用最佳实践。

而针对云计算技术如何帮助用户进行数字化转型，深信服科技股份有限公司创始人、CEO何朝曦认为，云计算已经成为了用户构建IT的最佳选择，但目前用户的主要上云模式还是公有云与私有云，而这两种模式并不能满足所有用户的需求。特别是非科技型企业和中小企业，在上云的过程中时常面临“数字化平权”的困境。而兼具公有云和私有云优势的托管云，可以帮助非科技型企业和中小企业享受数字化技术带来的红利，或许将成为用户上云的第三种选择。

工信部运行监测协调局近日公布的数据显示，1-8月份，通信业运行态势总体良好。特别是新兴业务收入持续加快增长，云计算和大数据收入同比增速分别达98%和34.8%。业界分析认为，当前，数字化转型正进入深水区，底层IT逐渐承担“创新中心”的职责，混合云、多云的IT架构正在成为满足用户复杂数字化需求的关键基础设施。

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