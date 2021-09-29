人民网北京9月29日电 （记者乔雪峰）8月份，受全球经济复苏趋势继续放缓、疫情散点式爆发和上年同期基数等因素影响，物流主要指标有不同程度回落，但仍保持较快增长。

数据显示，1-8月，全国社会物流总额205.2万亿元，按可比价格计算，同比增长12.7%，增速比1-7月回落1.3个百分点，两年平均增长6.8%。从累计增速来看，物流需求保持了较快增长。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，综合来看，在基数影响下同比增速连续三个月小幅回落，但两年平均仍保持7%左右的较快增长。延续前期的恢复态势，规模、增速均高于疫情前水平。

上述负责人表示，新动能物流需求稳中向好，物流市场发展韧性依然较强，企业盈利进一步恢复，物流运行持续恢复、保持稳中有进的发展态势仍有较好支撑。

分析称，从社会物流总额结构看，工业物流保持平稳增长，新动能带动作用进一步增强；进口物流需求增速进一步回落，但仍保持小幅增长，与民生相关的物流需求仍保持中高速增长。

工业品物流保持平稳增长。1-8月工业品物流总额同比增长13.1%（去年同期增长0.4%），两年平均增长6.6%，较1-7月回落0.1个百分点。从当月来看，同比增长 5.3%，增速回落1.1个百分点。从工业物流结构看，随国内节能环保能耗双控持续推进，部分地区限产限电，纺织、钢铁行业放缓明显，8月同比下降2.5%和5.3%。高技术制造则保持加速增长，增速较上月加快2.7个百分点，快于全部工业13.0个百分点，对工业增长的贡献率显著提升，带动作用进一步增强。

进口物流量增速进一步趋缓。8月以来，受基数抬升（去年同期为增长9.7%）及内外需疲弱等因素影响，进口物流量增速连续两个月回落。1-8月进口物流量同比增长0.3%，增速比1-7月回落0.2个百分点。

从结构看，主要大宗商品进口需求延续下跌趋势。铁矿砂、原油、煤需求延续下跌，天然气进口量继续增加，铁矿砂、原油进口量有所下降。农产品方面，肉类、粮食进口需求仍有所增长。

单位与居民物流保持中高速增长。1-8月，单位与居民物品物流总额同比增长14.5%，两年平均增长13.9%，比1-7月回落1.9和1.7个百分点。8月份，在疫情的扰动下，实物商品网上零售额整体高于疫情前水平，占社会消费品零售总额的比重为23.6%，明显高于2019年水平，显示线上消费地位有显著上升。8月份全国快递服务企业业务量同比增长24.3%。在电商促销等因素影响下，线上寄递需求强劲，快递业务量保持中高速增长。

1-8月，物流业总收入7.8万亿元，同比增长18.7%，两年年均增长8.4%，保持平稳较快增长。疫情期间供应链可靠性与稳定性逐步成为物流服务的重要标准，物流服务从低成本向品质服务转变。从年内走势看，物流市场活力依然较强劲，物流总收入年内均保持20%左右的增长。

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