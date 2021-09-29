人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

前8月我国社会物流总额超200万亿元 物流市场活力依然强劲

2021年09月29日09:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月29日电 （记者乔雪峰）8月份，受全球经济复苏趋势继续放缓、疫情散点式爆发和上年同期基数等因素影响，物流主要指标有不同程度回落，但仍保持较快增长。

数据显示，1-8月，全国社会物流总额205.2万亿元，按可比价格计算，同比增长12.7%，增速比1-7月回落1.3个百分点，两年平均增长6.8%。从累计增速来看，物流需求保持了较快增长。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，综合来看，在基数影响下同比增速连续三个月小幅回落，但两年平均仍保持7%左右的较快增长。延续前期的恢复态势，规模、增速均高于疫情前水平。

上述负责人表示，新动能物流需求稳中向好，物流市场发展韧性依然较强，企业盈利进一步恢复，物流运行持续恢复、保持稳中有进的发展态势仍有较好支撑。

分析称，从社会物流总额结构看，工业物流保持平稳增长，新动能带动作用进一步增强；进口物流需求增速进一步回落，但仍保持小幅增长，与民生相关的物流需求仍保持中高速增长。

工业品物流保持平稳增长。1-8月工业品物流总额同比增长13.1%（去年同期增长0.4%），两年平均增长6.6%，较1-7月回落0.1个百分点。从当月来看，同比增长 5.3%，增速回落1.1个百分点。从工业物流结构看，随国内节能环保能耗双控持续推进，部分地区限产限电，纺织、钢铁行业放缓明显，8月同比下降2.5%和5.3%。高技术制造则保持加速增长，增速较上月加快2.7个百分点，快于全部工业13.0个百分点，对工业增长的贡献率显著提升，带动作用进一步增强。

进口物流量增速进一步趋缓。8月以来，受基数抬升（去年同期为增长9.7%）及内外需疲弱等因素影响，进口物流量增速连续两个月回落。1-8月进口物流量同比增长0.3%，增速比1-7月回落0.2个百分点。

从结构看，主要大宗商品进口需求延续下跌趋势。铁矿砂、原油、煤需求延续下跌，天然气进口量继续增加，铁矿砂、原油进口量有所下降。农产品方面，肉类、粮食进口需求仍有所增长。

单位与居民物流保持中高速增长。1-8月，单位与居民物品物流总额同比增长14.5%，两年平均增长13.9%，比1-7月回落1.9和1.7个百分点。8月份，在疫情的扰动下，实物商品网上零售额整体高于疫情前水平，占社会消费品零售总额的比重为23.6%，明显高于2019年水平，显示线上消费地位有显著上升。8月份全国快递服务企业业务量同比增长24.3%。在电商促销等因素影响下，线上寄递需求强劲，快递业务量保持中高速增长。

1-8月，物流业总收入7.8万亿元，同比增长18.7%，两年年均增长8.4%，保持平稳较快增长。疫情期间供应链可靠性与稳定性逐步成为物流服务的重要标准，物流服务从低成本向品质服务转变。从年内走势看，物流市场活力依然较强劲，物流总收入年内均保持20%左右的增长。

(责编：王震、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
前8月我国社会物流总额超200万亿元 物流市场活力依然强劲
　　人民网北京9月29日电 （记者乔雪峰）8月份，受全球经济复苏趋势继续放缓、疫情散点式爆发和上年同期基数等因素影响，物流主要指标有不同程度回落，但仍保持较快增长。 数据显示，1-8月，全国社会物流总额205.2万亿元，按可比价格计算，同比增长12.7%，增速比1-7月回落1.3个百分点，两年平均增长6.8%。…
央行行长易纲：经济潜在增速5%-6% 有条件实施正常货币政策
　　人民网北京9月29日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，日前，人民银行行长易纲在《金融研究》2021年第9期刊发题为《中国的利率体系与利率市场化改革》的署名文章。文章称，中国的经济潜在增速仍有望维持在5%-6%的区间，有条件实施正常货币政策，收益率曲线也可保持正常的、向上倾斜的形态。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部