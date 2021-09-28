不久前，赛迪顾问发布了《2021数字经济城市发展百强榜》。其中，江苏省所有地级市均入围百强榜单。

今天，数字经济已经成为推动江苏经济持续高质量发展的强劲引擎。今年8月，《江苏省“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》）印发实施，正式拉开了江苏省新一轮数字经济发展的大幕。《规划》显示，“到2025年，数字经济强省建设取得显著成效，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重超过10%，数字经济成为推动全省经济社会高质量发展的重要支撑。”

作为“物流强省”，近年来，江苏省同样高度重视现代流通体系建设，赋能降本增效，打造智慧物流“新名片”。据《江苏省“十四五”现代物流业发展规划》，江苏将加快推进物流业结构调整和动能转换，实现现代物流业高质量发展。

作为江苏省代表互联网企业，运满满在物流行业实现了数字化，平台通过520万司机及125万货主交易行为，每天沉淀6TB的数据。这些数据经过挖掘、整理、清洗，为产品优化、服务升级打下了坚实的数据基础。运满满选择华为云，用人工智能、无人驾驶、区块链等技术，改善传统物流小、乱、散、差现状，并提供贯穿全产业链的线上线下服务，从而构建无车、无人、无处不在的繁荣物流生态圈。

在实体经济外，江苏同样在抢抓“在线经济”新机遇。《规划》指出，要鼓励发展基于知识传播、经验分享的创新平台，及微创新、微应用、微产品、微电影等万众创新。面向行业发展趋势和消费者日益提升的消费需求，江苏移动互联网公司微鲤科技希望能通过上云实现降本增效，最终采用了华为云半托管式大数据存算分离方案，实现性能提升40%以上，成本降低30%。

江苏信息服务企业赞奇科技以自主研发并运营的云渲染公共服务平台“渲云”，解决了私有云“供给”渲染服务不足的难题，且依托华为云ECS、EIP、VPC、OBS、SFS、EVS等服务，成为全面利用公有云来提供渲染SaaS服务的企业。作为数字化背后的云力量，华为云在帮助江苏乃至全国更多的互联网企业走入产业升级的新道路。

此次华为全联接2021上，华为高级副总裁、华为云CEO、消费者云服务总裁张平安提出了华为云的新目标“深耕数字化，一切皆服务”。张平安表示，华为云将加速助推区域产业数字化发展。除了基础设施外，区域产业发展走向数字化更需要技术与经验，将技术与经验都转化为服务，是华为云面向江苏产业发展带来的新价值。

江苏数字经济的征程还在继续，数字化建设向更深更宽迈进。华为相关负责人表示，今后，华为云将持续帮助江苏千行百业数字化转型升级，抢占市场先机，共赢产业新生态，助力江苏实现“十四五”时期数字化转型目标，谱写“强、富、美、高”新篇章。

(责编：曹淼、李源)