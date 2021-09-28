人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰）10月1日至10月7日，将迎来国庆长假。记者从北京首都机场获悉，首都机场节日期间预计运送旅客88.9万人次，日均12.7万人次；共保障航班7152架次，日均1022架次。

临近国庆假期，首都机场的旅客逐渐增多。人民网记者 乔雪峰摄

首都机场运行控制中心应急管理业务经理车彦东接受记者采访时表示，首都机场节前航班及客流高峰将出现在9月30日，当天客流量近13万人次，起降航班架次为1079架次。返程高峰将出现在10月7日，当天客流量近13.8万人次，起降航班架次为1062架次。

游客在首都机场合影留念。人民网记者 乔雪峰摄

首都机场服务品质部服务标准与评价主管刘畅告诉记者，今年“国庆”长假期间，团队及特殊旅客群体有所增加，首都机场针对不同旅客群体的差异化出行需求，持续推进智慧人文双融合的线上线下一体化服务产品。

旅客在首都机场旅客服务中心咨询航班信息。人民网记者乔雪峰摄

刘畅表示，近期在“北京首都国际机场”微信小程序和“首都机场”官方APP内推出了“关怀版”入口，为特殊群体呈现大字体、大图标、高对比度的界面设计，并且实现语音识别航班查询、语音识读界面信息、服务预约整合查询、Wi-Fi一键上网、医疗急救一键呼叫等实用功能的“无障碍”使用。

旅客在自助柜台办理登机手续。人民网记者 乔雪峰摄

首都机场航空业务部航空发展主管孔欣接受记者采访时表示，首都机场联合川航、海航以及地服公司在2号航站楼试点推出国内跨航司通程航班服务，旅客通过携程旅行网、去哪儿网和同程旅行网购买“佳木斯经首都中转至成都”机票，即可享受一次支付、一次值机、一次安检、行李直挂、无忧中转的通程航班服务。

旅客在全自助行李托运柜台办理托运。人民网记者 乔雪峰摄

孔欣表示，针对10月出行旅客，首都机场还推出了红色旅游航线机票优惠活动，旅客在携程旅行网购买首都机场10月红色旅游航线单程或往返机票时便可享受立减优惠。本次红色旅游航线覆盖赣南等原中央苏区老区、陕甘宁革命老区、大别山革命老区、川陕革命老区等多个红色革命老区及红色旅游重点城市。

旅客出示“健康码”绿码及体温检测后进入航站楼。人民网记者 乔雪峰摄

据介绍，在乘机过检方面，针对旅客出行时携带的消毒液、口罩等防护用品，首都机场提示广大旅客，双氧水消毒液、过氧化氢消毒液、84消毒液禁止随身携带和托运。酒精类消毒剂，酒精体积百分含量超过70%禁止随身携带和托运，70%及以下只能托运且每瓶不得超过500ml。

需要注意的是，根据北京口岸入境管理联防联控前方指挥部要求，所有旅客须展示“行程码”或“健康码”绿码并通过体温检测后方可进入航站楼，且需要满足目的地政府防控要求方可离京。

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