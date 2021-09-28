人民网北京9月28日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，2021年1月—8月，市场监管总局核准计量标准器具967项，涉及医疗、环境监测、高端设备制造等多个领域。

医疗设备是医疗诊断治疗的重要依据，医疗设备能否提供稳定、准确、可靠的测量结果，直接关系患者健康安全，计量标准器具是保障医疗设备测量结果精准的“砝码”。

据市场监管总局相关负责人介绍，市场监管总局持续完善医疗领域计量标准器具体系，今年以来，先后批准新建非接触式眼压计检定装置、呼吸机校准装置、医用乳腺X射线辐射源检定装置、X射线骨密度仪检定装置等20余项计量标准器具，为保障医疗设备测量数据精准性提供了有力技术支撑。尤其是在保证疫情防控常态化核酸检测、体温测量数据有效性方面，聚合酶链反应（PCR）分析仪校准装置、辐射温度计检定装置等标准装置的建立为疫情防控筑起第一道“安全防护墙”。

大气、水质、土壤、辐射环境等污染监测离不开环境监测类计量器具良好的运行、维护和溯源，环境监测计量标准器具的建立，将能够有效提升环境监测数据的一致性、可靠性和有效性。

据市场监管总局相关负责人介绍，今年以来，为强化空气质量、地表水环境、土壤和地下水环境、海洋环境、生态质量等领域环境监测质量，市场监管总局批准新建臭氧气体分析仪检定装置、总悬浮颗粒采样器检定装置、总磷总氮水质在线分析仪检定装置、氨氮自动监测仪检定装置等15项涉及生态环境监测的计量标准器具。其中海水浊度测量仪校准装置、海水营养盐测量仪校准装置、海水pH测量仪校准装置3项计量标准器具填补了我国海水水质监测仪器校准方面的空白，为海洋生态环境监测数据的准确提供技术支撑。

计量是产业发展的重要技术基础，与产业变革和技术进步息息相关。

据了解，市场监管总局紧紧围绕战略性新兴产业和高技术领域的计量需求，以国家产业计量测试中心为抓手，积极开展新兴领域的量值溯源方法和计量测试技术研究。据相关负责人介绍，今年以来，市场监管部门批准新建一批包括全球卫星导航系统信号模拟器校准装置、光纤功率标准装置、激光衰减器标准装置、工业测量型全站仪检定装置、石油油管螺纹量规校准装置等在内的计量标准器具，持续为信息技术、高端装备、新能源、新材料等战略性新兴产业发展提供“全溯源链、全产业链、全寿命周期、前瞻性”的计量测试服务。

市场监管总局相关负责人表示，计量标准器具是保障量值准确可靠的重要基础设施，市场监管总局对计量标准器具的核准工作，有力确保了测量数据准确可靠，为保障国民经济正常运行和社会安全稳定、推动高质量发展提供了重要支撑。

(责编：孙红丽、高雷)