新华社珠海9月28日电（记者胡喆、田建川）9月28日，第十三届中国国际航空航天博览会（中国航展）在珠海开幕，由中国航空工业集团研制的翼龙-2无人机精彩完成航展首次无人机飞行表演，为观众展示了无人机系统全自主起降、爬升巡航飞行、空地协同等能力，这是大型无人机首次在国际航展进行飞行表演展示。

飞行表演上，翼龙-2无人机携带光电吊舱和合成孔径雷达，7个外挂点满载多型装备和任务吊舱，按预定规划自主驶入跑道，自主起飞，完成爬升和转弯后，以场高200米、180千米每小时的时速进行低空通场飞行表演，机头下方的光电吊舱同步拍摄航展现场，并实时将视频信号传输至现场展示大屏，以独特视角将航展盛况实时呈现给现场观众。这样的呈现方式是无人机为航展提供的特有方式。

随后，翼龙-2无人机自主下降、准确平稳降落在跑道上并自主驶出，圆满完成飞行表演。

此次飞行表演的翼龙-2无人机是航空工业研制的一型中高空、长航时多用途无人机系统，具备多场景任务执行能力。翼龙-2无人机经历了高强度、高复杂环境等实际使用的检验，其平台性能先进、承载能力大、扩展能力好，系统自主可控、成熟可靠、环境适应性强、安全性能高，深受用户喜爱。

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