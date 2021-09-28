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“鲲龙”AG600飞机完成飞行投水功能演示首秀

2021年09月28日18:21 | 来源：新华网
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　　新华社珠海9月28日电（记者胡喆、王浩明）9月28日，第十三届中国国际航空航天博览会（中国航展）期间，我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600，成功完成在本次航展的飞行投水功能演示首秀。

　　此次首秀是由4名成员组成的机组按预定科目和计划，从珠海机场跑道起飞，在本场进行飞行投水功能演示，9吨水随着飞机下部投汲水舱门的打开倾泻而下，精准覆盖投水目标区域，投水后飞机状态良好，响应特性正常，投水任务系统及飞机其他各系统工作稳定。

　　据了解，3月4日，AG600飞机在湖北荆门漳河机场开始灭火任务系统首次科研试飞，截至9月15日，灭火任务系统已完成地面系统原理验证、地面注水投水、水面汲水投水、次高原投水试飞四个阶段具体试验，完成了灭火系统验证试飞，有效验证了灭火任务系统工作状态、汲水投水功能特性，以及次高原环境下飞机投水特性，系统功能特性符合设计要求，标志着今年AG600灭火系统功能验证任务取得圆满成功，为加快AG600项目工程化应用、适航验证及其领先试用奠定了坚实基础。

　　灭火任务系统是AG600飞机执行任务的关键系统，也是AG600项目必须攻克的技术难题。此次航展投水功能演示，展示了我国自主研制大型灭火/水上救援水陆两栖飞机灭火任务系统功能，为后续灭火任务系统及飞机使用模式和飞行程序制定提供飞行数据参考和实践依据。

(责编：岳弘彬、郝江震)

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