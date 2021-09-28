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中国第12次北极科学考察圆满完成

2021年09月28日18:42 | 来源：新华网
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　　新华社上海9月28日电（记者王立彬、张建松）28日，中国第12次北极科学考察队乘坐“雪龙2”号极地科学考察船，顺利返回位于上海的中国极地考察国内基地码头，中国第12次北极科学考察圆满完成。

　　本次考察是“十四五”期间我国组织开展的首次北极科学考察活动。考察队于7月12日从上海起航，历时79天，航程1.4万海里。在考察期间，考察队员们围绕应对气候变化、保护北极生态环境，在北极公海区域采取走航观测、断面调查等方式，顺利完成楚科奇海大气、海洋、生态等综合观测，取得多项科研成果。

　　我国在地缘上是“近北极国家”，是陆上最接近北极圈的国家之一。北极的自然状况及其变化，对我国的气候系统和生态环境有着直接的影响，进而关系到我国在农业、林业、渔业、海洋等领域的经济利益。

　　自1999年起，我国以“雪龙”号、“雪龙2”号极地科学考察船为平台，成功进行了12次北极科学考察。2004年，我国在斯匹次卑尔根群岛的新奥尔松地区建成“中国北极黄河站”。借助船站平台，我国在北极地区逐步建立起海洋、冰雪、大气、生物、地质等多学科观测体系。

(责编：岳弘彬、郝江震)

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