人民网记者 乔雪峰

6月1日起，新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》（以下简称《未保法》）正式实施，明确规定了网络游戏、直播、音视频和社交的平台必须为未成年人提供相应的时间管理、权限管理以及消费管理的设置。

随着相关政策的不断出台和落实，不少视频、直播、游戏等网络平台正加快升级青少年防沉迷系统，优化“青少年模式”已经成为行业“标准”，不少平台已经迅速落实，并根据新情况升级迭代。

“14岁以下实名认证用户将直接进入青少年模式，且无法自行退出。”“每天只能使用40分钟，每天晚上10点至次日6点也无法使用。” 以短视频平台抖音为例，为进一步加大青少年保护力度，其在6月1日前宣布实施严格的青少年保护措施，并于近日全部完成。

抖音相关负责人告诉记者：“14岁以下实名用户已全部进入青少年模式，未来这类新注册的用户也将直接进入。如果你是14岁以下实名认证用户，打开APP就能发现，你已经在青少年模式中了。如果是14岁以下还没有实名的用户，建议家长帮助孩子完成实名认证进入青少年模式，或在弹窗时主动开启青少年模式。”

具体来看，在上述平台的青少年模式中，晚上22时至凌晨6时被禁止使用，单日浏览时间超过40分钟也需输入密码才能继续使用，并且不能使用私信聊天、直播、充值、打赏、提现等功能，用户也只能点赞，不能转发、评论互动。

对此，记者进行了实测。今年13岁的小刚（化名）刚上初二，获得其同意后，记者查看了其实名认证后的抖音发现，其帐号已进入青少年模式，在推荐或发现页面，可以看到平台精选的泛知识视频。点击用户头像可以订阅创作者的内容，看不到创作者个人信息页的自我介绍或者粉丝群、直播、小店等等，除了视频本身，也没有其他附加信息。

此外，在小刚的帐号中，还有一些有针对性的精彩内容，比如新奇有趣的科普实验、博物馆美术馆的展览，全国各地的美丽风光、历史知识讲解等等。

对此，上述负责人表示：“希望这些内容能激发起孩子们对某个领域的兴趣，看视频的时候也有所学、有所收获。”该负责人还介绍，从2018年开始，抖音已经陆续推出了时间锁、青少年模式、亲子平台、客服专线、家长手册等各类未成年保护措施，持续升级和优化产品。同时，也在不断优化青少年模式的功能，今年以来上线了发现频道、合集、订阅等功能，希望青少年朋友能有更好的使用体验，能喜欢上青少年模式。

记者还发现，为了让这项功能在今后“漏洞更少，体验更好”，平台把此项功能的体验、测评、吐槽等权力交给了用户，推出了“健康用手机 dou来找bug”征集活动，希望大家一起上线找bug，共同来评价。

(责编：王震、高雷)