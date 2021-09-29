人民网北京9月29日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，1-8月份，中国物流业景气指数平均为53.3%，仍位于较高景气区间，可以看出，今年以来物流运行总体稳中向好。

物流景气指数有所回落 电商物流增速仍保持较快增长

中国物流与采购联合会相关负责人表示，进入8月份，我国进入生产建设淡季，同时受部分地区疫情反复和高温多雨等因素的影响，物流业务活动增速有所放缓，物流业景气指数较上月进一步有所回落，回落至50%以下，年内首次降至临界点以下。

从供需看，物流供需两端均有不同程度放缓。业务总量指数比上月回落0.8个百分点；新订单指数比上月回落1.5个百分点。

从区域看，中西部地区物流业景气指数有所回落，东部地区作为我国主要经济增长区域，指数仍保持在景气区间。

从行业看，仓储业物流企业业务较为活跃，电商、快速物流企业业务均保持较快增长。仓储企业业务量回升，周转效率提高。8月份，业务量指数为54.1%，较上月上升5.2个百分点；设施利用率指数为55.1%，较上月上升4个百分点；平均库存周转次数指数为53.7%，较上月上升4.2个百分点。随着8月中下旬国内台风、暴雨等极端天气的减少以及局部疫情逐步得到控制，仓储业务需求回暖，接单量上升，货物周转效率提高，库存水平下降。电商物流保持较快增长，增速有所回落。8月份，总业务量指数为124.3点，相比上月回落1.6个点。其中，农村业务量指数为123.2点，比上月回落2.9个点。电商物流增速虽有不同程度回落，但仍保持较快增长。

海运价格高位趋升 公路物流市场总体平稳

数据显示，1-8月份，我国物流供需总体平稳，物流服务价格稳中趋升。上述负责人表示，从不同运输方式来看，大宗商品市场需求保持增势，进入8月大量兼营船舶流向外贸市场，沿海运力供给偏紧，运价在7月较高水平基础上环比进一步上涨。

8月中国沿海散货运价指数1253.31点，同比增长20.9%，比上月回升6.8%；中国出口集装箱运价指数3027.91点，同比增长244.4%，比上月回升8.9%。公路物流市场总体平稳，短期因素影响下供不应求，运输价格小幅提高。

8月中国公路物流运价指数平均100.1点，同比增长1.5%，比上月回升0.05%。

物流企业经营总体改善 物流行业或将呈现较快增长态势

上述负责人表示，我国物流企业业务保持恢复增长势头，相关收入有所改善，亏损企业数量持续减少。1-7月份，重点调查物流企业物流业务收入比上年同期增长超过30%，但比1-6月份有所回落。

数据显示，亏损企业数量减少，亏损企业占比下降7个百分点，亏损额明显下降。物流企业收入利润率回升至4%以上，比上年同期提高0.3个百分点。对此，上述负责人分析称，随着行业市场需求释放物流企业业务收入快速增长，盈利逐步改善。但也要看到，物流企业经营成本压力依然较大，物流业务成本增长仍40%左右，增速快于收入5个百分点。效益恢复进程尚不稳定，水平尚不均衡。“从数据来看，1-7月收入利润率比上半年有所回落，同时小微企业盈利水平恢复依然相对较慢，收入利润率低于平均水平。”

上述负责人表示，综合来看，1-8月物流运行总体平稳，需求延续稳定恢复态势。从当月情况看，受高温多雨、洪涝灾害等不利天气因素影响，部分区域领域生产受到一定限制，物流主要指标呈现不同程度回落。

“综合来看，进入9月物流行业或将呈现较快增长态势，前三季度社会物流总额累计可比增长在10-12%。”上述负责人表示，从后期走势看，下半年宏观经济仍有望保持稳定恢复的态势。在此背景下，物流需求望保持稳定增长，随着新发展格局构建的持续推进，物流发展质量有望继续提高。加之物流业务活动预期指数趋于60%的较高水平，比上月提高1.8个百分点，显示企业对未来经营发展前景持续乐观。

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