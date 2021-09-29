日前，小米正式发布手机全新系列小米Civi，一同亮相的还有小米真无线降噪耳机 3 Pro、Xiaomi Watch Color 2、米家洗衣机 mini、米家跑步机、MIJIA K歌麦克风等。

据悉，小米Civi融合了时尚多元的设计和创新的影像科技，旨在陪伴每一个悦己、自信的年轻人，探索自我与生俱来的精彩。这款手机已于9月27日开启100元订金预售，线下全款预售，9月30日上午10点正式首销。

在品牌主张上，小米Civi倡导的“天生好看”更为感性化，改变了过去强调性能参数比拼的方式，转而去探索发现年轻人的多元、真实、自信之美；在代言人选择上，小米选择了中国射击运动员杨倩，一改业内拼流量明星代言的普遍做法，带来了全新气象。

值得一提的是，本次会上一同发布了两款可穿戴产品和多款智能生态产品。其中，小米真无线降噪耳机3 Pro支持三档自适应降噪和双通透模式，最大降噪深度达到中国计量院认证的40dB。耳机采用蓝牙5.2标准，配合充电盒续航可长达27小时，拥有曜石黑、流光白、极光绿3种颜色。

Xiaomi Watch Color 2搭载了1.43英寸高刷新率AMOLED视网膜屏幕，日常操作更灵敏。该设备不仅拥有全天候实时心率、连续血氧饱和度、全天睡眠等检测功能，更提升了在越野、骑行等高强度运动下的检测精准度，而470mAh大容量电池保证手表在经典模式下可使用超过12天，长续航模式下可使用24天。

此外，小米此次发布了米家洗衣机 mini，可洗涤贴身衣物或宝宝衣物，避免衣物混洗带来的困扰。它具有4档温度可调、16种专属洗护程序、10种特渍洗涤轻松应对不同的顽固污渍。

发布会上，小米还发布了超低噪音、彭拜动力的米家跑步机，能够与小米手表、小米手环等多款运动健康设备实现互联。

(责编：董童、李源)