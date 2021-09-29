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预计2028年前后首飞！中国100吨级重型火箭越来越近了

2021年09月29日09:32 | 来源：人民网
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我国新一代运载火箭（1:10模型）集体亮相珠海航展，其中最为高大的便是重型运载火箭。中国航天科技集团一院供图

人民网北京9月29日电 （记者赵竹青）中国100吨级重型火箭越来越近了！记者从28日开幕的第十三届中国国际航空航天博览会（珠海航展）了解到，为满足未来载人月球探测、深空探测等任务需要，我国新一代重型运载火箭正在推进中，预计将于2028年前后首飞。

在展厅的新一代火箭“家族”里，新一代重型运载火箭的身高最为出挑——腰围近10米，身上的4个助推器直径是长征五号火箭腰围的大小。每个助推器有2台4800千牛推力液氧煤油发动机；芯一级有4台推力4800千牛的液氧煤油发动机；芯二级有2台真空推力2200千牛的氢氧发动机；芯三级有4台真空推力250千牛的氢氧发动机。

这么“壮”的新火箭，它的力气究竟有多大？记者从该火箭的抓总研制单位中国航天科技集团一院（以下简称“一院”）获悉，这取决于火箭发射的“目的地”。通过对助推器数量的调整，构建火箭的系列型谱，可以将50吨至140吨的航天器送往近地轨道，或者将15吨至50吨的航天器送到奔月转移轨道，还能将12吨至44吨的航天器送到奔火转移轨道。

一院总体设计部副主任设计师刘秉告诉记者，重型运载火箭项目从论证到正式提出技术方案经历了十余年的过程，目前，现在整个方案还在不断细化优化中。

据了解，目前该院已突破一系列相关的关键技术。国内首台220吨级发动机样机、国内首个2.5米级重型氢氧发动机喷管、世界第一件采用整体锻造技术的10米级铝合金环件、国内首个可应用于液氧环境的大容量低温钛合金气瓶、世界上最大的火箭贮箱瓜瓣……在诸多“国内第一”和“世界第一”的加持下，重型运载火箭综合性能指标将达到国际运载火箭的先进水平，可以满足未来较长时期国内深空探测、载人月球探测等国家重大科技活动的任务需求。

(责编：赵竹青、高雷)

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