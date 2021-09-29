原标题：强军聚星：兵器工业集团产品装备闪耀出击珠海航展

日前，中国兵器工业集团有限公司亮相第十三届中国国际航空航天博览会，推出了机动突击、火力打击、智能弹药、防空反导、无人装备、非传统安全等领域新产品及成体系成建制武器系统和解决方案，全方位展示我国陆军外贸武器装备的水平以及雄厚的科技创新、自主研发与先进制造能力。

兵器工业集团作为我军机械化、信息化、智能化装备发展的骨干，全军毁伤打击的核心支撑，现代化新型陆军体系作战能力科研制造的主体，我国军贸事业的开拓者、领先者，在本次航展上隆重推出“强军聚星（STAR）”主题，带来了成体系成建制解决方案、技术创新成果、全要素展示和多领域外延等四大展示亮点。在成体系成建制解决方案方面，集中展示机动突击、火力打击、智能弹药、防空反导、无人装备等在内的高科技武器系统；在技术创新成果方面，携62项产品首次参展，占比高达全部153项展品的41%，并通过实物静展、动态表演、“云上航展”视频展示等多种方式提升观展效果；在全要素展示方面，新设军工军技合作展区，展示军工项目一体化解决方案，体现完整的全产业链设计制造工业能力和雄厚的技术资源储备；在多领域外延方面，新设以北斗应用、边境监控、平安智慧城市为代表的非传统安全领域研发成果，全景式呈现兵器工业的高科技、全域化、体系化综合实力。

据了解，在第十三届珠海航展展示的我国陆军外贸装备产品包括：

机动突击领域，以VT4为代表的主战坦克、以8×8 105毫米突击炮为代表的轮式装甲车、以VN17为代表的履带式步兵战车、以VN16为代表的两栖装甲车、以VP11为代表的战术车辆将盛装亮相，具有国际先进水平的新一代6×6轮式装甲车将在本届航展上首次发布。该领域产品拥有强大的武器系统、良好的越野机动性、先进的信息系统，具有跑的快、打的准、防的住、信息化智能化程度高等特点。

火力打击领域，集中展示由多管火箭炮、榴弹炮等装备及配属制导弹药构成的点面结合、毁伤多样的精确火力打击装备体系。AR3远程多管火箭炮将以三种口径、两种配置的方式同时展示； SR5多管火箭炮将针对不同需求展示不同变型产品；不同口径、不同制导模式、不同战斗部配置的制导火箭弹最新研制成果也将集中展示；SH15车载榴弹炮将以武器系统的形式展示成建制155炮兵部队所需各类武器装备。

智能弹药领域，针对不同平台、采用不同制导模式和战斗部的反坦克导弹、空地导弹、航空炸弹、末敏弹、巡飞弹等系列化产品将在智能弹药体系集中展示。红箭9A反坦克导弹将展示其最新改进成果，蓝箭5导弹将展示其适配不同平台、采用不同制导模式以及其“打了不管”的突出特点。本届航展展示的巡飞弹系列化产品更加完善，作战能力更加突出。

防空反导领域，重点展示以中低空和超低空防空反导为核心的中近程防空导弹系统、自行高炮系统、弹炮结合防空系统及反无人机解决方案，具有射程衔接、空域覆盖、导弹为主、弹炮结合、软硬杀伤等突出特点。包括天龙100/天龙50/天龙30防空导弹系统、陆盾76防空高炮武器系统等在内的防空反导装备将集中展示，区域防空指挥中心将以最新形态展示防空反导指挥作战能力，反无人机综合解决方案展示了针对不同类型无人机的多样化反击能力。

无人装备领域，聚焦陆军无人装备和有人无人协同作战应用，展示兵器工业集团近年来无人装备领域最新发展成果和技术优势。技术日益成熟、配套载荷日益完善的金雕500A无人直升机将充分展示其协同与独立作战能力；配套于地面火力平台的锐鹰70A等多款无人机将集中展示；金雕150B蜂群无人机将挂载多种类型任务载荷展示其集群作战能力；具有独立与协同实战能力的锐爪VU4等多款无人车将参加本届航展。

非传统安全领域，主要体现兵器工业集团北斗应用的全产业链体系化国家能力，重点展示北斗时空信息服务体系及其军事应用，同时展示智能化和数字化的城市安全和边境安全综合解决方案。

军工军技合作领域，兵器工业集团致力于成为全球国防科技工业能力建设的可靠合作伙伴，本届航展将以互动沙盘形式，通过装备先进制造、深度维修及升级改造，中小口径弹药自动化生产线以及军事工程解决方案等多要素演示，展示集团公司先进工业体系和能力。

本届航展仍然设有地面装备动态表演环节，动态表演场地进一步增大，由兵器工业自主研发制造的VT4、VT5型主战坦克，VN1、VN2、VN4型轮式装甲车，VN12、VN17型履带式步兵战车，VP11防雷车，VN21轮式防护型步兵输送车、VP22运输车等将现场表演爬纵坡、过壕沟、涉水池、蛇形机动等项目，展示高度的机动灵活性和强大的越野能力。“强军聚星”、异彩纷呈的兵器工业地面装备动态表演将为广大观众带来耳目一新的视觉盛宴。（赵磊）

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