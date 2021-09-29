在轨摄影作品：看航天员眼中祖国的“万家灯火”
2021年09月29日10:02 | 来源：人民网
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|夕阳最后的光芒洒落在大气层上，形成一条耀眼的光带，光带上方是深邃的太空，下方是中国东北大地上两座巍然耸立的城市——沈阳（左）和长春（右）。密集的灯光下，是橙红油亮的锅包肉，是烟火缭绕的嘈杂夜市，更是老铁们的快意人生。航天员 刘伯明摄
人民网北京9月29日电 （记者赵竹青）中国载人航天工程办公室官方微信“中国载人航天”28日发布了神舟十二号航天员第三批在轨拍摄的高清图片。这一次，航天员们带你从东北一路南下，从东方明珠到101大楼，看航天员眼中祖国的“万家灯火”。
“想家了。”“收藏了。”“祖国的‘万家灯火’是那么热闹，温暖又灿烂。”网友纷纷留言，表达对这组“最强夜景”的欣赏和赞叹。
(责编：赵竹青、高雷)
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