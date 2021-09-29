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农业农村部发布52条秋季精品线路和198个精品景点

2021年09月29日10:13 | 来源：农业农村部新闻办公室
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原标题：农业农村部发布52条秋季精品线路和198个精品景点

　　9月28日，农业农村部在湖南浏阳举办2021中国美丽乡村休闲旅游行（秋季）推介活动，现场发布浙江安吉采摘迎丰收休闲游等52条秋季精品线路，以及瑶山古寨、桂园农庄等198个精品景点，为广大城乡居民提供秋季出行方案。

　　今年，农业农村部继续开展“中国美丽乡村休闲旅游行”推介活动，相继推出春季、夏季精品景点线路。此次推出的秋季乡村休闲农业精品景点线路，结合举办第四个中国农民丰收节，突出“秋采摘，品丰收硕果”，吸引城乡居民在美丽乡村休闲体验中感受丰收喜悦，体悟乡土情怀。

　　据介绍，此次推出的秋季精品景点线路，充分展现乡村丰收盛况、尽显乡土文化风情、汇集乡村特色美食，也呈现新的特点。如首次推出途经湖南浏阳、江西万载等市县的跨省休闲农业景点线路，展示湘赣一家亲，融合共发展，创新休闲农业和乡村旅游发展新方向；推出的太行山、大别山等革命老区景点线路，则展现了老区依托绿色生态资源、红色革命元素发展乡村休闲旅游的成效。

(责编：李楠桦、初梓瑞)

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