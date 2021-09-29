原标题：中国人寿：织就保险保障网助力共同富裕路

共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征，是人民群众的共同期盼。作为社会风险管理的重要手段，保险本源就产生于互帮互助、扶危济困，与共同富裕有着天然内在联系，在助力共同富裕的过程中大有可为。

中国人寿集团党委书记、董事长王滨表示，“保险具有风险管理和防灾防损功能，在医疗保障、养老保障、环境治理、社会管理、民生保障，以及自然灾害预防等领域能够发挥重要作用。要在党和人民需要的关键时候，拉得出、冲得上、顶得住、打得赢。”中国人寿全面贯彻落实党中央决策部署，担使命做先锋，将以人民为中心的发展思想贯穿到公司改革发展全过程，坚守金融本源，通过持续深化金融供给侧结构性改革，在更高水平满足人民对美好生活的向往中厚植发展根基，努力在促进共同富裕中展现更大作为。

发力民生保障 助力完善分配格局

实现共同富裕，老无所依、因病返贫是需要解决的两大难题。保险在健康医疗、养老保障、防灾减损、支农惠农、扶贫开发等领域，具有其他金融工具不可比拟的天然优势，可以成为推进共同富裕的重要抓手。近年来，中国人寿多领域加大产品服务供给，积极参与多层次社会保障体系建设，持续为实现贫有所济、病有所医、老有所养、灾有所救作出努力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

截至目前，中国人寿大病保险业务覆盖全国近4亿城乡居民，社保补充医疗保险业务覆盖5500万人；最早参与政府医疗保障业务经办，在办338个健康保障委托管理项目，覆盖近1.4亿人，通过积极对接各地医疗保障需求，助力“健康中国”战略落地；企业年金和职业年金受托投管规模合计约1万亿元，各类年金保险积累准备金约1.3万亿元，发起设立规模达500亿元大健康基金和200亿元大养老基金等，有效满足人民群众日益增长的健康养老金融保险需求。

中国人寿通过发挥农业保险作用，为农业稳产保供和农民持续增收提供支撑，不断加大服务“三农”力度。截至目前，已累计为1.09亿户次农户提供风险保障超3万亿元。与此同时，中国人寿全面参与巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，精准帮扶保险覆盖超1000万困难人群。此外，中国人寿还大力发展长期储蓄型和风险保障型业务，与民生福祉密切相关的小额保险、长期护理保险、安全生产责任险、环境责任保险、巨灾保险等业务保持快速增长。

服务实体经济 助力增强内生动力

壮大实体经济根基，就是为实现共同富裕夯实物质基础。金融保险业在充分发挥风险补偿及管理作用的同时，还可以通过其增进信用、融通资金等功能，支持企业自主创新、支持产业链提升、畅通经济循环、促进中小微企业“专精特新”发展，实现要素资源、实体经济、金融保险的互促共荣，夯实共同富裕的产业基础，增强共同富裕的内生动力。

长期以来，中国人寿保险、投资、银行三大业务板块协同联动，将国家发展的重点区域、重点产业、重点工程作为服务主阵地，从事前、事中、事后全流程为实体经济保驾，从供给和需求两端双管齐下为实体经济护航，持续提升服务质效。截至目前，服务实体经济直接投资存量规模近3万亿元，持续通过债券、债权、股权等方式，加大对战略新兴产业、科技企业、“两新一重”、先进制造业的中长期资金支持力度。2020年，累计为人民群众和实体经济提供风险保障金额超450万亿元(境内)，同比增长超20%；为重大项目建设和实体企业发展提供风险保障超10万亿元，同比增长超15%；办理保单质押借款超3000亿元，普惠性小微企业贷款余额1285亿元，大大缓解小微企业主客户资金压力。

与此同时，中国人寿还深度融入区域协调发展，重点区域累计投资规模超1.2万亿元，集团成员单位广发银行京津冀、粤港澳、长三角等核心区域信贷规模达8988亿元。

投身公益慈善 助力拓展三次分配

随着三次分配以及相关配套制度的建立健全，公益慈善将成为深度参与社会治理、助力推进共同富裕的重要角色。作为天然具有公益慈善属性的保险业，大爱与善意不仅是行业的初心使命，也是行业的追求作为。中国人寿不仅通过保险保障支持经济社会发展和民生福祉，还全面践行社会责任、投身公益慈善，充分发挥好行业的中流砥柱作用。

中国人寿始终坚守在中国公益事业的第一线，早在2007年就发起成立国内金融业首家在民政部登记注册的非公募基金会——中国人寿慈善基金会，并每年按公司利润的一定比例注入基金会，形成稳定资金来源，将公司内部社会责任体系建设与公益项目开展融合推进，确保公益慈善规范化、系统化、专业化。截至目前，中国人寿慈善基金会已累计对外捐赠超5亿元，先后开展了健康新村工程、百校体育帮扶计划、因灾致孤儿童助养项目、生命绿茵健康扶贫项目等一大批注重长远的公益项目，取得良好社会效益和广泛社会认同，并获得慈善领域政府最高奖项。面对突袭而至的新冠肺炎疫情，中国人寿全系统累计捐款捐物7380万元，并向全国防疫一线的医护人员、志愿群体等赠送保险保障；2021年河南暴雨，中国人寿慈善基金会第一时间捐赠3000万元，助力抢险救灾和灾后重建；汶川地震、玉树地震、舟曲泥石流等，每一次重大灾害面前都有中国人寿的身影。

目前，中国人寿已形成了以中国人寿慈善基金会为核心的公益体系，并以基金会作为开展公益项目、奉献爱心的专业化平台，探索出了具有中国人寿特色的公益模式，为公司更好地在第三次分配中贡献有生力量提供不竭动力。

滴水石穿，一个个在共同富裕道路上努力奋斗的身影，共同凝聚起推动发展的磅礴力量。站在“两个一百年”奋斗目标的交汇点上，中国人寿将继续发挥风险保障、资金融通、社会管理三大功能作用，坚持为民情怀，在高站位服务国家大局、满足人民美好生活向往中实现高质量发展，为推进共同富裕、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

(责编：李源、董童)