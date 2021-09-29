9月，“塘鹅租售绽放生校园招聘项目”正式启动，计划在数十座城市、百余所高校中举办400余场宣讲会，以广纳贤才。本次招聘是塘鹅租售成立以来第一次大规模校招，将为优秀的毕业生群体提供近千个极具发展潜能的岗位。

塘鹅租售孵化于龙湖智慧服务板块，自亮相以来业务已经覆盖30余座城市。为满足业务高质量发展，塘鹅租售亟需锐意进取的高素质人才的加入，塘鹅租售绽放生招聘应运而生。据了解，塘鹅租售绽放生招聘面向所有专业的应届毕业生开放，改变了过去单一营销人才的定位，是为培养兼具跨行业、跨业务领域、强竞争力的复合型销售运营人才而打造的招聘项目，旨在帮助企业培养面向未来的复合型高级销售管理人才及业务发展的主力军和操盘手。

据项目负责人介绍，塘鹅租售承袭了龙湖集团成熟的“入职引导人”制度、因人而异的“入职计划书”等培养模式，同时，为更好的帮助各专业背景的人才快速成长，还推出新人90天成长计划，并开设54门线上专业课程，以模拟闯关的方式，培养和夯实员工的专业业务技能。塘鹅租售专业的讲师团队，将通过线上线下（300959）授课、手把手带教，传授行业知识、业务技巧等多方面内容。各专业背景的绽放生入职后，将在培训中快速习得包括商务谈判、社群运营、房源维护、职业咨询等管理运营人才的必备技能。通过绽放生校招项目的落地，有望快速提升塘鹅租售业务团队的整体素质、推动人才结构升级，进而优化塘鹅租售服务的品质感，满足广大客户对服务质量和维度的更高需求。

(责编：董童、李源)