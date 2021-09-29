今年8月，上海农商银行正式挂牌上市。作为专注为客户创造价值的服务型银行，上海农商银行坚定以客户为中心，坚持普惠金融的战略定位，服务百姓民生，与企业携手同行。

上海农商银行打通农业产业链上下游的金融服务，陆续向洛川果农提供了近1亿元融资，贷款直接用于购买上海农乐的生物农药和生物有机肥料产品，农户使用有机肥套餐后种植收获的苹果品质更佳，便于当地农产品企业统一收购代销。今年8月份，上海农商银行在总结前期金融服务的基础上，对产品进行迭代，推出新农直报平台合作项下涉农全线上化个人贷款产品“鑫农乐贷”，再次为该项目提供新一轮近5000万元贷款。

作为该项目的主要经办人蔡蓓蓓和同事前往当地完善服务现场指导。为确保不影响洛川果农的用款情况，他们自驾前往洛川，帮助当地果农快速、妥善办理好贷款。到达后，在当地对接企业的协调下，他们又马不停蹄地投入工作，资料收集核查、现场解疑指导。遇到部分农户在手机操作时的疑问，他们克服语言障碍，耐心解答示范。经过3天紧锣密鼓地工作，让远在陕西洛川的100余名“三农”客户，享受到了实实在在的金融便利服务。

小小的红苹果之所以能变成致富的“金苹果”，得益于上海农商银行围绕涉农核心企业开展的“产业链金融业务”。2020年，该项目带动当地果农合计增收1700多万元。“产业链金融业务”这一模式不仅解决了企业资金周转问题，还带动当地百姓长效增收和产业链整体价值提升。

上海农商银行相关负责人表示，下一步，该行还将复制该产业链模式，将触角延伸至新疆、云南和贵州等地，助力乡村振兴，推动特色农业产业和一二三产融合发展，让民生愿景变成“摸得着”“看得见”的幸福实景。

一年对接17个孵化器两千余家在孵企业，对2020年浦东新区双创大赛获奖的四百余家企业提供电话及上门咨询服务，与百余家企业建立了信贷业务合作关系，上海农商银行张江科技支行市场营销团队在行长季蓉的带领下，闯出一条科创金融发展新路。

设立在创新策源地前沿的张江科技支行，紧扣上海科创中心建设，是上海农商银行极具“创新”特色的支行。自2018年以来，伴随着科创行业的发展，科技支行的业务进入快速发展时期。季蓉介绍，科创企业在初创阶段往往是无产品、无销售、无抵押的“三无企业”，针对这一情况，张江科技支行在总行的指导和支持下创新风控和评审方式，突破了传统信贷“看过去”“重抵押”的做法，注重“看未来”“重成长”，关注其成长性及未来价值；调整了传统财务指标的考评权重，更注重对实控人及核心团队、研发能力、商业模式、股权融资能力等非财务因素的审查和评估。“我们的客户经理与企业保持良好联系，会经常回访企业，了解相关产品的研发进程、销售情况，也会与投资人团队进行沟通，收集专业意见。”通过贷前贷中贷后多维度评审，支行科技信贷在保持高增速的同时，也保持了较低的不良率。

针对生物创新药企业和医疗器械研发类企业在临床阶段强烈的资金需求，张江科技支行在2020年创新提出了“临床贷”的想法，并于今年开始试点运行。这是一款为企业产品进入“临床阶段”设置的项目贷款，银行可以为企业提供资金用以支付临床费用，时间长达3-5年，极大缓解了企业在“临床阶段”面临的压力。季蓉介绍，未来支行还将联合创业者团队、投资人以及证券、私募股权基金等第三方机构，帮助企业对接多渠道资源，积极打造“创新生态圈”。

上海农商银行相关负责人表示，今年以来，截至年中，该行服务科技型企业客户总量已达4000余户，科技型企业贷款余额超过460亿元。该行坚持“陪伴”理念，推出“一鑫二专三支持”科创金融服务体系，打造并升级“鑫动能2.0”服务方案，重点聚焦战略性新兴产业，对“鑫动能”培育库内企业给予全生命周期金融服务。截至年中，“鑫动能”培育库入库企业已近450户，已将12家企业成功培育为上市公司，另有55家企业已步入上市进程，有力支持了申城科技创新和中小微企业的发展。

(责编：曹淼、李源)