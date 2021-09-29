人民网北京9月29日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，交通运输部高度重视国庆假期交通运输疫情防控工作，通过专项部署、驻点检查、视频调度，指导各地进一步压实防疫责任。将重点做好以下四方面工作：

一是从严做好外防输入工作。严格执行国际公路、水运口岸“货开客关”的总要求，严格落实有关防疫指南要求，做好国际道路货运驾驶员、装卸工、引航员、登临国际航行船舶作业人员等一线高风险岗位从业人员闭环和封闭管理，提高定期核酸检测频次，加强个人防护。

二是从紧做好内防反弹工作。督促公路、水路、城市客运经营者按照最新版防疫指南要求，认真落实客运场站、服务区、收费站和交通工具消毒通风、旅客测温验码、戴口罩、从业人员定期核酸检测和个人防护、健康监测、防疫宣传等防疫措施。

三是切实加强督导检查。节前，交通运输部已派出8个工作组下沉基层、深入一线，通过明察暗访等方式，督促各地交通运输部门时刻紧绷疫情防控这根弦，对发现的问题举一反三、立行立改，压紧压实各方防疫责任，坚决堵塞防疫漏洞。同时，建立定期视频调度机制，常态化指导督促各地交通运输部门落实各项防疫措施。

四是构建反应迅速的应急响应体系。假日期间，交通运输部将依托国务院联防联控机制交通管控与运输保障专班，执行24小时值班值守，密切跟踪疫情形势，一旦发生疫情，迅速指导相关地区交通运输部门，在当地疫情防控领导机构统一部署下，及时做好交通管控和应急运输保障等相关工作。

最后，韩敬华提醒广大旅客，假日出行期间请遵守公共场所的交通秩序，保持一米线的安全距离，共同守护平安健康的假期。

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