9月26日至27日，国家开发银行（以下简称“开发银行”）在广州召开2021年开发性金融服务东西部协作暨乡村振兴示范区建设推进会。会议提出，“十四五”期间，开发银行将探索创新乡村振兴金融服务方式和模式，在福建省三明市、江西省赣州市、贵州省遵义市、四川省泸州市、陕西省延安市5个地市开展乡村振兴示范区建设，打造开发性金融服务乡村振兴典型样板。

开发银行党委委员、副行长周清玉表示，开发银行已连续五年组织召开全行东西部协作推进会，举全行之力开展协作，通过产业协作有效助力东部产能转移，通过劳务协作助力稳就业、保民生，通过消费协作带动贫困农户稳定增收脱贫，取得显著成效。

周清玉介绍，下一步，开发银行将继续用好东西部协作，推动实现金融普惠：一是聚焦产业协作，促进产能转移。引导整合各方资源，支持西部地区创业园、科技园、产业园等改造升级或建设开发，依托西部地区的资源禀赋和发展规划，支持东部龙头企业赴西部投资，延伸带动上下游企业发展。二是开展劳务协作，拉动消费协作。积极支持东部企业带动西部劳动力，继续支持东部商超、电商平台、供销企业采购西部农牧渔、林果蔬等产品。三是创新支持模式，助力金融普惠。聚焦产业投资、小微企业融资、信用建设等金融服务，探索与地方中小银行等金融同业开展合作。

周清玉指出，开发银行将继续探索多渠道服务乡村振兴方式方法，支持建设乡村振兴示范区。首先要加强组织领导，做好顶层设计。在示范区内选择有代表性的县区，结合当地资源禀赋和产业特点，与当地政府共同编制乡村振兴、特色产业发展等专项规划，做好相关融资方案和咨询服务。其次要强化银政合作，共同创新探索。将开发银行大额、长期、批发资金优势和地方政府组织、协调、资源整合等优势结合起来，依法合规构建市场化融资模式，为乡村振兴提供更加有力的金融服务。最后要加大政策倾斜，突出试点示范。在脱贫攻坚各项政策的基础上，保持帮扶政策稳定，在信贷准入、贷款定价、审批流程、招商引资、人才支持以及综合金融服务等方面给予差异化的倾斜支持，推进示范区建设，打造乡村振兴典型样板。

会议期间，开发银行广东分行与广东省乡村振兴局签署了《“十四五”时期全面深化合作协议》，确定双方在“十四五”时期在推进农业现代化、实施乡村建设行动、促进老区苏区振兴发展、助力驻镇帮镇扶村工作、参与支持东西部协作、发展农村普惠金融等6个重点领域深化合作。此间还举办了“开发性金融支持遵义市招商引资对接会——广东再行动”，近40家在粤龙头企业与遵义市及务川、正安、道真三县进行了专场对接。

(责编：董童、李源)