一汽解放新能源战略发布暨新能源事业部成立大会召开
9月29日，“E启蓝途 创享未来”一汽解放新能源战略发布暨新能源事业部成立大会在长春召开。中国一汽总经理助理、一汽解放董事长、党委书记胡汉杰在会上发布“15333”新能源战略。
活动现场。受访者供图
中国一汽董事长、党委书记徐留平表示，一汽解放要强抓新时代全球汽车产业转型的重大产业机遇，更加突出新能源智能创新发展战略，不断地厚植绿色智能发展的新优势，为强大中国汽车产业、建成汽车强国，为促进吉林经济社会发展、打造世界领先的“长春国际汽车城”，作出新的更大贡献。
中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华在致辞中表示，中国汽车人要进一步坚定产业报国，工业强国的信心和决心，充分认识到时代机遇和光荣使命。中国一汽要在新能源领域继续扛起民族品牌的大旗，走在前面，在自主掌控、关键核心技术上体现更大担当；在带动上下游，铸牢产业链，构建大生态上作出更大作为；在建设世界一流汽车企业上迈出更大步伐。
中国一汽总经理助理、一汽解放董事长、党委书记胡汉杰发布新能源战略。受访者供图
随后，胡汉杰发布一汽解放“15333”新能源战略，即“蓝途行动”。他提出，一汽解放致力为广大客户提供新能源智慧交通运输解决方案，要逐步实现新能源市场份额高于传统车，新能源销量占比高于全行业的“两高”目标。2025年、2030年、2035年，一汽解放新能源整车销量要力争达到12万辆、32万辆和50万辆，分别占到总销量的20%、50%和70%。一汽解放新能源5大整车平台产品涵盖牵引、载货、自卸、专用、客车五大品系，全面覆盖典型应用场景。即日起，一汽解放全系新能源产品正式启用蓝色“解放”和星空“鹰标”专属标识，让广大客户更加直观感知“活力、创新、环保”的解放新能源品牌形象，增值客户体验。
胡汉杰还表示，一汽解放新能源将在纯电动、混合动力、燃料电池三条技术路线全面发力，2030年前实现关键核心技术全球领先。在研发、产能、生态三大领域做好全面布局，“十四五”期间投入超过200亿元打造“四国九地”全球化新能源创新基地，投入超过100亿元，倾力打造以“零碳工厂”为标准，以氢能产业集群为特色的燃料电池整车与系统专属基地。同时，精准识别客户“选、购、用、管、修、换”全生命周期关键痛点，创新商业模式，设计并提供车电分离、整车租赁及运力承接、二手车及电池回收三大专属服务。
一汽解放新能源商用车产业发展战略联盟签约。受访者供图
据了解，在一汽解放的倡导推动下，新能源商用车产业发展战略联盟正式组建成立。活动现场，一汽解放总经理、党委副书记吴碧磊与长春市、白城市等14家政府、高校及企业代表共同签署框架协议。各方将在品牌建设、产品技术、商业模式、市场推广、战略洞察等方面深度合作，共创共赢，合力推动中国新能源商用车产业高质量发展。
此外，在活动现场，一汽解放与12家物流运输企业现场签订新能源产品订单，数量达到10000辆。最后，与会嘉宾领导共同为一汽解放新能源事业部揭牌。
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