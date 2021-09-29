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交银租赁荣获《航空金融》“2020年度结构租赁交易奖”

2021年09月29日16:14 | 来源：新华网
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原标题：交银租赁荣获《航空金融》“2020年度结构租赁交易奖”

　　近日，交通银行全资子公司交银租赁凭借中国租赁公司客改货经营租赁项目荣获由专业杂志《航空金融》(Airfinance Journal) 评选出的“2020年度结构租赁交易奖”。此次获奖也是对交银租赁以实际行动主动响应疫情影响下的航空货运市场需求，积极助力航空货运发展的高度肯定。

　　据介绍，该项目运营中，交银租赁顺利完成了两架客机改货机的交付，实现了境内外转移、海关等方面多个创新。《航空金融》杂志在颁奖评语中表示，“交银租赁在二租时进行客改货操作，反映了出租人在资产管理、风险控制以及与政府多部门等各方协调上的强大实力，体现了中国租赁公司通过多种渠道完成飞机二租和转换的出色能力。该项目开启了中国客改货经营租赁的新时代。”

　　截至目前，交银租赁已拥有和管理机队271架，创新开展了上海自贸区飞机融资租赁、飞机资产交易等多项航空租赁业务。公司将继续发挥飞机资产全生命周期管理能力，为航空业提供更加多元化和个性化的优质金融服务。

(责编：董童、李源)

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