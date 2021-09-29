人民网北京9月29日电 （记者李楠桦）28日，以“碳达峰·碳中和 共建人与自然生命共同体”为主题的第八届库布其国际沙漠论坛在内蒙古自治区鄂尔多斯市举行，由科技部副部长张雨东代为宣读科技部部长王志刚致辞。王志刚在致辞中表示，应对气候变化不仅是国际社会面临的重大环境问题，更关乎全人类生存与发展。减少温室气体排放是应对气候变化的关键，中国的碳中和承诺已深刻影响国际社会在绿色低碳领域的行动。

致辞指出，科技部统筹谋划科技创新支撑引领碳达峰、碳中和工作，组织编制了《科技支撑碳达峰、碳中和行动方案》和《碳中和技术发展路线图》，组织实施可再生能源技术、氢能技术、新能源汽车，碳达峰、碳中和关键技术研究与示范等一批重点研发任务，系统部署新能源、化工能源清洁高效利用，绿色建筑、新能源汽车、固废资源化、碳布局利用与封存技术等低碳技术转型，持续加强适应气候变化科技创新，以山水林田湖草沙系统治理理念为遵循，部署地球系统与全球变化，典型脆弱生态系统保护与修复等一批重点科技专项，加强基础科学研究、技术集成开发与区域示范，优化国家野外科学观测研究站等新基地，系统加强实地科学观测和实验研究，组织编制第四次气候变化国家评估报告，支撑国家应对气候变化决策。

沙区是国家生态脆弱区、贫困人口的重点分布区，也是太阳能、风能等可再生能源资源丰富的地区。致辞指出，通过荒漠化防治技术和光伏等新能源技术，发展沙区特色富民产业，科技创新有力支撑了沙区生态环境改善和脱贫攻坚，也为沙区绿色低碳发展开辟了新模式。

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