人民网北京9月29日电 （记者李楠桦）28日，以“碳达峰·碳中和 共建人与自然生命共同体”为主题的第八届库布其国际沙漠论坛在内蒙古自治区鄂尔多斯市举行，全国政协常委、国家林业和草原局副局长刘东生在论坛上发表致辞。刘东生透露，目前已完成第二次碳汇监测，监测结果将于近日发布。

据刘东生介绍，中国在荒漠化防治与国土绿化领域开展了一系列卓有成效的工作。荒漠化面积由上世纪末年均扩展1.14万平方公里，转变为现在的年均缩减2424平方公里。目前，全国森林覆盖率达到23%，森林蓄积量超过175亿立方米，连续30年保持双增长，草原综合植被覆盖率达到56%，建设沙漠化土地风景保护区108个，保护面积达到了177.2万公顷，林草等生态碳汇约每年12亿吨，在应对气候变化，碳达峰、碳中和过程中，发挥着日益重要的战略作用。

“我国承办了《联合国防治荒漠化公约》第13次缔约方，并与公约秘书处签约共建了国际荒漠化防治知识管理中心，不遗余力为帮助发展中国家增强治理能力，打牢发展基础，共同走上生态良好、社会进步的绿色发展之路。”刘东生表示，与此同时，作为一个沙化和荒漠化大国，中国治沙治荒任务仍然十分繁重，在治理技术、制度、机制等方面，仍面临着诸多挑战，离生态友好的目标，仍然有很大的差距，需要付出更大的努力。

刘东生指出，国家林草局作为中国国土绿化、荒漠化防治的主管部门，将充分发挥林草多种生态功能，全面推动人与自然和谐共生。主要做好以下三方面工作：

一是发挥林草优势，助力降碳增汇，力争到2025年全国森林覆盖率达到24.1%，森林蓄积量达到190亿立方米。草原综合植被概率达到57%，60%可治理沙化土地得到治理，切实把国土绿化与应对气候变化有机结合。

二是推动科学治理，实现治沙惠民。坚持山水林田湖草沙整体保护、系统修复，综合治理，坚持以水定绿，绿水结合，宜林则林，宜草则草，宜荒则荒，坚持“两山”理论，践行生态优先绿色发展，在有条件的地区实现生态产业化，产业生态化，切实推动沙区生态环境的治理，提高沙区群众的生态修复积极性。

三是加强生态合作，促进共同发展。充分利用荒漠化公约及相关国际平台，务实开展国际交流与合作，为发展中国家培养荒漠化防治骨干。组织和参与国际联合研究，共同破解荒漠化重点、难点问题，提升全球整体治理水平。实现沙害共治，成果共享的良性循环。

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