阿联酋迪拜世博会
中国馆“华夏之光”正式开馆
2021年10月02日09:03 | 来源：人民网－人民日报
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本报开罗10月1日电 （记者沈小晓）2020年阿联酋迪拜世博会1日正式开幕，名为“华夏之光”的中国馆当日举行开馆仪式，正式迎接观众。
开馆剪彩仪式在外形宛如灯笼的中国馆“华夏之光”主体建筑外举行。
中国馆占地面积4636平方米，是本届世博会最大的外国馆之一。中国馆分为“共同的梦想”“共同的地球”“共同的家园”“共同的未来”4个展区。中国馆还同步建设了“云上中国馆”，方便中外观众远程参观。
在为期6个月的阿联酋迪拜世博会期间，中国馆将举办中国国家馆日活动、春节文化盛典、青少年设计创新实践交流与展示、大熊猫主题展览等活动，国内26个省区市以及40多家领军企业和机构将举办展览展示、经贸论坛、文艺展演等近百场活动。
本届世博会是中东地区举办的首届世博会，共有192个国家确认参展，预计将吸引2500万观众参观。
《 人民日报 》（ 2021年10月02日 01 版）
(责编：申佳平、陈键)
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