本报北京10月1日电 （记者刘志强）记者从交通运输部获悉：10月1日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量6302万人次，比2019年同期下降30.0%，比2020年同期下降3.1%。

据了解，2021年国庆假期，北京市域内预计高速公路日均交通量约230万辆，峰值将达约246万辆。轨道交通日均客运量预计700.9万人次，将适时延长运营时间、加强客运组织、及时疏散客流。地面公交日均客运量455.5万人次，将开行专线、增加运力，切实保障天安门区域、全市景点周边、“六站两场”交通出行。

据介绍，天津市公交集团提前部署，要求各基层车队提前开展安全排查，消除安全隐患，科学排班，满足市民乘车需求。集团运业部门还将9月30日纳入节日运营保障范围，划出十大片区，进行网格化管理。当日，大学周边和天津站、天津西站等重要站点客流明显增加。针对节日客流，公交科学调度运力，在重点站点进行了精细投放，保障市民节日出行。

根据以往国庆出行情况和今年旅游出行需求，四川交通运输部门研判认为成都区域绕城高速成绵至成南段（白鹤林枢纽至螺蛳坝枢纽）等路段将出现较为严重的拥堵情况。为保障国庆期间成都绕城高速公路的安全畅通，交管部门在车流量大的情况下，采取人工引导方式进行客货分流，做好ETC专道异常车辆的引导和处置。

《 人民日报 》（ 2021年10月02日 06 版）

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