李佳霖

原标题：网红民宿更精致

“我们的客房早在国庆前一周就全预订完了，现在真的没房了！”见到北京市门头沟区斋堂镇爨底下村爨舍民宿的创始人韩永聪时，他正在与国庆假期想来爨舍的游客通电话。

其实，不仅是爨舍。“这个国庆长假，北京周边约300个左右网红民宿都满了。”北京市文旅局产业处副处长于军告诉记者。

从市里驱车向西90多公里，穿过曲折环绕的盘山公路，进入太行山脉的深山峡谷中，就见到青山环抱的爨底下村。爨底下村依山而建，约有50多户人家，一色的明清古建透出悠悠古风，排列整齐的灰砖屋顶上盛开着黄色的野花，青石铺就的村庄小路两旁竖立着通向景点和各民宿院的标识：一线天、古栈道、爨舍、涵舍……在今年9月初举办的北京服贸会上，引人注目的民宿风景—门头沟小院就以爨底下村为蓝本。

“我年年都来，已连续10年了。每次来都有变化，近两年，装了地暖、有了热水，上山的石板路旁还装上了路灯。我很喜欢这里，开窗就是青山，景美、清静。”从宋庄艺术村来的郭老师，与友人一道要在这里住上两天。

跟着韩永聪走进文创店爨造社，挂在空中的顺口溜“兴字头，林子腰，大字下，架火烧”引人注目。据介绍，爨造社虽然现在赚钱还不多，但却是韩永聪最用心的地方。里面全是与爨有关的文创产品，冰箱贴、杯子、布袋、盘子、布偶等。

“开始想做民宿的时候，我的定位就是：爨文化、家文化及四合院元素。”4年来，韩永聪将“爨文化”“四合院文化”等元素融入民宿中。创业至今，已由原来的一座院落、5间客房，发展成为六座院落、29间客房、年营业额达200万元的精品民宿代表。“这都得益于近年来北京周边游的日益发展。”韩永聪说。

(责编：申佳平、陈键)