彭 江

原标题：信托财产查询试点率先在沪落地

近日，上海银保监局、上海市地方金融监管局联合发布了《关于在上海开展信托财产查询试点的意见》（以下简称《意见》），酝酿多年的信托财产查询试点工作在上海率先落地，上海市自2021年10月1日起提供信托财产查询服务。

《意见》要求上海市各相关金融机构在发生不动产、未上市公司股权交易，接受不动产抵押、未上市公司股权质押时，应当查询相关财产是否已为信托财产，并在查询前获得财产所有人授权同意，且严格管理和运用查询结果。此举旨在进一步维护资产交易安全，保护交易第三人的合法权益，持续优化上海营商环境，不断丰富上海国际金融中心制度与功能建设的内涵。此外，《意见》赋予了作为信托业基础服务设施的中国信登，为上述两局发证登记的在沪金融机构提供信托财产查询服务的职责，要求中国信登认真做好试点推广的服务保障工作。

中国信登从2017年9月起开始全面提供信托登记服务，并自2020年10月起，开展全国信托公司未上市公司股权和不动产两类全量信托财产登记信息的采集工作，由此具备了为注册地参与试点金融机构进行信托财产查询的数据基础。

目前，中国信登信托财产查询服务功能已部署上线，各家参与信托财产查询试点的金融机构从10月1日起，可通过互联网登录中国信登“投资者综合服务平台”，在获得信托财产所有人授权同意的前提下免费查询信托财产，并严格管理使用相关信息。查询具体方式和要求，详见中国信登官网发布的《关于信托财产信息查询的公告》《信托财产信息线上查询操作指引》《信托财产查询试点常见问题解答（FAQ）》等相关信息。

中国信登董事长文海兴表示，将不断总结完善信托财产查询试点经验，保持与相关部门、行业机构的沟通协作，不断提高信息查得的及时全面可靠性，并在地方政府支持与相关制度的安排下，努力实现与权属登记部门间信托财产信息的互认互通，使之成为信托财产登记制度支持上海国际金融中心建设和长三角地区一体化发展的应用范例。

(责编：申佳平、陈键)