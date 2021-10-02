姚 进

原标题：流动性平稳跨节无忧

千亿级逆回购近日连续开展。9月29日，中国人民银行发布公告称，为维护季末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作，期限为14天，中标利率为2.35%，与此前保持一致。

自9月17日开始，央行已连续9个工作日开展千亿级逆回购。此前央行分别于9月17日、18日、22日、23日、24日、26日、27日、28日开展了1000亿元、1000亿元、1200亿元、1200亿元、1200亿元、1000亿元、1000亿元、1000亿元逆回购操作，并于9月17日重启14天期逆回购，连续在17日至23日开展“7天+14天”逆回购组合。

在业内人士看来，央行此举主要是为确保市场资金面跨节、跨月和跨季平稳过渡。“近期央行接连实现公开市场操作净投放，释放央行确保资金面合理充裕、货币政策稳字当头的意愿。另外，近日有美联储等多个央行举行政策会议，市场波动加剧，央行此举也有助于稳定市场情绪。”光大银行分析师周茂华说。

周茂华表示，近几日央行适度增加14天期逆回购净投放，稳定市场预期，满足机构跨节资金需求，带动7天、14天期质押式回购加权利率明显回落。从市场表现看，7天期质押式回购加权利率在2.1%附近波动，反映市场资金整体处于合理充裕水平，市场平稳跨节无忧。

值得一提的是，9月23日，人民银行召开电视会议，推动常备借贷便利（SLF）操作方式改革，落实3000亿元支小再贷款政策。其中，会议要求，要积极稳妥推动常备借贷便利操作方式改革，优化操作流程，提高操作效率，按规定及时满足地方法人金融机构合理流动性需求，有效防范流动性风险。

自2013年创设以来，SLF进行了较长时间的改革，操作对象逐步扩大，基本覆盖存款类金融机构。央行近日再次提出推动SLF操作方式改革，有何深意？对此，招联金融首席研究员董希淼认为，根据几家中小银行反馈，此前在申请SLF时会面临审批流程繁琐、效率不高的情况，难以及时补充流动性需求。此次推动SLF操作方式改革，有序实现全流程电子化，有利于提高操作效率，稳定市场预期，增强银行体系流动性的稳定性，维护货币市场利率平稳运行。

近年来，利率走廊框架不断完善，SLF操作利率作为利率走廊上限的作用逐步突出。中信证券研究所副所长明明表示，央行加快推动SLF操作方式改革，更能及时满足地方法人金融机构合理流动性需求，维持利率走廊稳定运行，有效防范流动性风险。

对于后续流动性情况，明明认为，在未考虑央行对冲操作下，年内几个月流动性缺口并不小，仍需关注政府债券发行提速与财政集中支出存在节奏差对资金面的影响；此外，中期借贷便利（MLF）层面大概率完全对冲，但其他工具的流动性投放力度如何值得关注；四季度商业银行或将主动提高超储率水平进而引发准备金需求，资金面可能受此影响而波动加大。整体而言，还需要对后续资金面留一份谨慎。

此前，央行货币政策司司长孙国峰表示，今后几个月流动性供求将保持基本平衡，不会出现大的缺口和大的波动；对于财政收支、政府债券发行缴款等因素对流动性产生的阶段性扰动，央行有充足的工具予以平滑；市场不宜简单根据银行体系流动性或超额准备金率判断流动性松紧程度，判断流动性最重要的指标是观察市场利率。

(责编：申佳平、陈键)