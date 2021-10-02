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以创新发展回应时代呼唤

2021年10月02日09:07 | 来源：经济日报
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原标题：以创新发展回应时代呼唤

　　10月1日，习近平主席为阿联酋迪拜世博会中国馆作视频致辞指出，我们所处的时代充满挑战，也充满希望。中方倡议世界各国人民一道努力，回应时代呼唤，加强全球治理，以创新引领发展，朝着构建人类命运共同体的方向不断迈进。习近平主席的致辞，高举构建人类命运共同体旗帜，为全球共同发展指引了方向，为应对世界经济发展的不确定性注入了正能量。

　　当今世界正进入新的动荡变革期，新一轮科技革命和产业变革处在实现重大突破的历史关口，全球性挑战凸显。国际社会应坚持创新驱动，加强创新合作，推动开放创新，以创新发展回应时代呼唤。

　　面对各种全球性挑战，发展是解决所有问题的总钥匙。然而，全球增长动能不足，传统增长引擎对经济的拉动作用减弱，深层次结构性改革尚在推进，世界经济仍然未能开辟出一条新路。创新是引领发展的第一动力。国际社会应坚持创新驱动，在创新中寻找出路，要抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，创新政策手段，推进结构性改革，推动科技同经济深度融合，加速科技成果向现实生产力转化，挖掘疫后各国和世界经济增长新动力，突破世界经济增长和发展的瓶颈。

　　全球科技创新的实践表明，加强国际科技创新合作、主动融入全球科技创新网络，是一些国家创新实力不断增强的重要原因。世界各国应加强创新合作，携手打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境，努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒，以更加开放的思维和举措推进国际科技交流合作，促进创新成果互惠共享。

　　疫情之下，各国经济复苏表现分化，南北差距有待弥合，可持续发展事业面临严峻挑战。世界各国应推动开放创新，促进新技术传播和运用，加强数字基础设施建设，消除数字鸿沟，让科技发展的最新成果惠及所有国家，为弥合南北差距、推动世界实现可持续发展注入新动力。

(责编：申佳平、陈键)

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