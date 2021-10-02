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我国生物物种名录收录超十二万个

黄俊毅
2021年10月02日09:07 | 来源：经济日报
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原标题：我国生物物种名录收录超十二万个

　　本报北京讯（记者黄俊毅）9月30日，全国林草生物多样性保护成就展在北京植物园开幕。据介绍，该展览为期一个月，旨在宣传即将在我国召开的联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会，展现各级林草部门为保护生物多样性所做的努力和取得的成效，带动社会关注并参与支持生物多样性保护工作。

　　我国是全球生物多样性最丰富的国家之一，2021年度中国生物物种名录收录的物种及种下单元达127950个。林草部门作为生物多样性保护的主责部门，多年来颁布和修订了多部涉及生物多样性保护的法律法规，协调建立了林草生态转移支付和生态效益补偿等财政支持制度，持续推进野生动植物保护和自然保护区建设工程、天然林资源保护工程、退耕还林还草工程和三北防护林体系建设工程等重大生态工程，大力推进国家公园体制试点建设和保护地整合优化。目前，我国已完成10个国家公园体制试点建设，建立各类自然保护地近万处，约占国土陆域面积的18%，提前实现了联合国《生物多样性公约》“爱知目标”的要求。同时，在珍稀濒危物种拯救繁育，推动长江、黄河流域生态保护与修复，以及促进喜马拉雅、横断山区、祁连山、秦岭等35个全国生物多样性保护优先区域的保护方面作出了巨大贡献。

　　目前，我国大熊猫野生种群增至1864只，亚洲象野外种群从180只增至300只左右，藏羚羊野外种群恢复到30万只以上，海南长臂猿野外种群数量从40年前仅存两群不足10只增长到5群35只。大熊猫、麋鹿、朱鹮、林麝、白颈长尾雉、黑叶猴等一大批野生动物放归自然，野外回归野生植物206种，其中112种为我国特有。

　　据介绍，本次展览由国家林业和草原局主办，中国野生植物保护协会和北京植物园承办。启动仪式上发布了《中国履行〈全球植物保护战略（2011—2020）〉进展报告》。

(责编：申佳平、陈键)

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