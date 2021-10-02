张怡然

原标题：国庆首日 北京市199家旅游景区接待游客132.2万人次

北京文化和旅游局消息，10月1日，全市重点监测的199家旅游景区（地区）共接待游客132.2万人次，同比增长21.6%，比2019年增长1.1倍；营业收入1亿元，同比增长39%，比2019年增长3.4倍。

游客接待量排名前十的景区（地区）为：王府井接待18.0万人；南锣鼓巷接待6.6万人；北京欢乐谷接待5.0万人；什刹海风景区接待4.8万人；颐和园接待4.3万人；故宫接待3.9万人；北京市奥林匹克森林公园接待3.5万人；中粮·祥云小镇接待3.5万人；天坛公园接待3.4万人；陶然亭公园接待3.1万人。

新近开园的北京环球度假区表现不俗，国庆首日入园人数达2.5万人。

5A级景区接待情况：颐和园接待4.3万人，故宫接待3.9万人，天坛公园接待3.4万人，恭王府接待2.0万人，八达岭长城接待1.4万人，圆明园接待1.3万人，慕田峪长城接待0.7万人，十三陵接待0.3万人，北京市奥林匹克公园接待0.3万人。

10月1日，全市红色旅游景区实际进入10万人，门票收入71.5万元。乡村游累计接待游客42.2万人次，同比增长94.5%，恢复到2019年同期的83.2%；营业收入5905.3万元，同比增长1.7倍，比2019年增长34.8%。接待量前三位的是密云区11.6万人次、怀柔区11.0万人次、延庆区8.7万人次。

国庆首日全市乡村民宿客房入住率88.33%。乡村民宿接待人数2.88万人次，同比增长140%。

(责编：申佳平、陈键)