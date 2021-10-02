刘洋 刘晓梦

原标题：“蔚小理”又回来了，蔚来、小鹏月销卖过“万辆”坎，理想“缺芯”跌至7000辆

国庆长假首日，首家月销破万辆造车新势力花落小鹏汽车，蔚来汽车则在两小时后成为第二家。小鹏汽车董事长何小鹏在微博感慨：“从0到10000，真的很多感慨，对绝大部分整车厂这都是一个小目标，但是对于我们真的很难。”

10月1日，蔚来、理想、小鹏相继发布9月销量数据，时隔两个月后“理小蔚”再次变回“蔚小理”。蔚来、小鹏不仅坐稳排名前两位，两家月销首次突破万辆。而“缺芯”的理想汽车销量则下滑至7094辆。月销一万辆，对造车新势力来说是个坎。去年，国内造车新势力三强毛利率转正后，新造车何时能盈利成为关注焦点，单月销量破万便成为基准线。随着蔚来、小鹏单月销破万，三强谁先撞过盈利线初见端倪。

“小蔚”双破万

“理小蔚”的新称呼才叫了两个月，蔚来汽车再次杀回国内造车新势力三强首位，高出小鹏汽车200辆。

数据显示，今年三季度蔚来汽车交付量为2.44万辆，其中，9月交付量为1.06万辆，同比增长125.7%；小鹏汽车紧随其后，三季度交付量为2.57万辆，其中9月交付量为1.04万辆，同比增长199%；理想汽车三季度交付量为2.57万辆，9月交付量仅为7094辆，同比增长102.5%，跌至第三位。

值得一提的是，今年8月因南京及马来西亚疫情影响，蔚来汽车供应链面临巨大压力，月销量跌破6000辆。彼时，理想汽车以迅速攀升的销量取代蔚来汽车坐上国内造车新势力三强销冠位置。进入9月，蔚来汽车南京内饰件供应商复产后让蔚来在交付量上的压力得到缓解，反之供应链的问题则在理想汽车显现。

理想汽车相关负责人表示，“受芯片供应持续短缺影响，理想汽车9月交付量有所下降。自2021款理想ONE上市以来，定单数量持续增长。理想汽车正采取更多措施以确保零部件供应，希望尽可能地缩短用户提车等待周期”。

同时，尽管今年9月蔚来汽车、小鹏汽车交出月销破万辆答卷，但蔚来汽车相关负责人坦言，虽然南京供应商已正常供货，但马来西亚的影响还没完全解除。这意味着，芯片问题依旧成为国内造车新势力三强交付量攀升的隐患。而一直稳坐第二位的小鹏汽车，今年8月将G3 SUV的生产线切换至中期改款版G3i，并将G3i生产基地过渡至小鹏汽车肇庆工厂。而随着生产线完成切换，小鹏汽车销量则将继续稳步增长。

盈利还多远

随着蔚来汽车、小鹏汽车月销相继破万辆，国内造车新势力也进入新赛道。

去年，蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车先后实现整车毛利率转正，三家早已摆脱“卖得越多，赔得越多”的窘境，但依旧没能挣到钱。数据显示，今年二季度理想汽车净亏损为2.35亿元，蔚来汽车净亏损为5.87亿元，小鹏汽车净亏损为11.9亿元，三家依旧在亏损线上徘徊。中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉表示，汽车制造业需要规模化生产以降低成本形成盈利正循环。在毛利率转正后，国内造车新势力谁能先达成规模化生产便有望尽早盈利。

按照汽车行业规律，一家车企年销量至少要超过10万辆才能达到规模经济效益，进而实现盈利。这意味着，造车新势力企业单月销量需突破万辆。

事实上，为能够提升整体销量，“蔚小理”都在加速布局。在产品上，在旗下已推出3款车型基础上，蔚来ET7将于今年底量产，明年还将推出3款车型。小鹏汽车则计划在2022年推出全新SUV车型。虽然目前仅有一款车型，但理想汽车也已给出近两年的产品规划，2022年理想汽车将会推出X平台上的首款产品——全尺寸豪华增程式电动SUV，并于2023年在X平台上推出另外两款SUV。自2023年起，理想汽车每年将会至少推出两款采用高压纯电动技术的车型。

产品加速布局情况下，“蔚小理”也在加速扩张渠道。其中，蔚来汽车计划今年增设20座蔚来中心和120座蔚来空间，扩大服务覆盖领域。在充换电基础设施方面，蔚来汽车正逐步部署成本更低、体验更好的二代换电站，今年将换电站总量增加到至少500座。此外，蔚来汽车和小鹏汽车也先后向海外进军，进一步扩大交付范围。

业内人士表示，虽然目前“蔚小理”年销量还未突破10万辆，但随着产品扩容，造车新势力三强的销量还将持续增长。不过，受芯片及锂电池原材料涨价等因素，造车新势力在规模扩张的同时成本压力也在上升。同时，投入产品研发需要高成本的投入，如何在扩张的同时找到平衡点，也是新造车需要面对的问题。北京商报记者 刘洋 刘晓梦

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