黄浩然

原标题：冷了补习班、热了运动场 “双减”后孩子们放假在干啥？

小小的身影，大大的书包，曾经节假日里忙着上补习班的孩子们，挂着疲惫的眼神、迈着沉重的脚步……而“双减”后的首个国庆假期，记者发现这些已悄然改变，各地正发挥体育独特的育人功能，孩子们动起来了，家长们脸上的焦虑少了、从容多了。

“新去处”：不上补习班去运动场

10月1日，江西省萍乡市上栗县彭高中学九年级学生邓歌，一早就在学校体育场里和小伙伴们训练4x100米接力短跑。国庆假期后，他们将参加全县一年一度的中小学生秋季运动会。

“以前孩子文化成绩不太理想，我们就报了4个补习班，成绩不但没提高，孩子还学得累，我们家长也很焦虑。”邓歌的父亲邓德文说，自从参加短跑接力训练后，孩子的意志力、团队意识都更强了，自信心提高，学习成绩也上去了。

为切实推动“双减”政策的落实，上栗县将无证照培训机构全部关停，47家有证的学科类培训机构正有序转化为非营利性机构或退出；同时，将课后延时服务纳入学校和教师考评考核范畴，设计了20余种以体育运动为主的课后“选课班”。

“据统计，以前参加校外培训班的孩子占比将近60%，如今90%以上的孩子参加了课后‘选课班’。”上栗县教育局局长张金华说。

“新作业”：体育课也有了家庭作业

“不做作业父慈子孝，一做作业鸡飞狗跳。”这是过去不少家长辅导孩子功课时的戏言，也一定程度上反映了课业负担过重影响了亲子关系。

而这个“十一”假期，江西省宜春市袁州区袁州学校的小学生张扬旭宇多了一项“作业”，也多了一份和父亲一起分享的快乐。

“放假前老师在家长群发布了群消息，孩子节假日锻炼也不能断线。”张扬旭宇的父亲张绳赣说，儿子参加了课后羽毛球班，假期也要坚持，与孩子一起打球、跑步，轻松的氛围中亲子关系更融洽了。

记者走访多家校外培训机构教学点，发现曾经塞满初中、小学生的教室，如今只有些孤零零的课桌椅。与此同时，校内作业正在朝着更有弹性和针对性的方向发展。

9月中旬，教育部公布关于落实“双减”的10个典型案例，江西推广的“智慧作业”系统位列其中。通过应用光学扫描识别、云题库、人工智能、大数据等先进技术，“智慧作业”系统根据教师布置的作业范围、学生学情等大数据，自动挑选适合各层次学生能力的作业题目，实现作业布置、纠错提醒个性化。

“新选择”：足球正带来更多可能

在全国青少年校园足球试点县江西省赣州市定南县，这个假期，来自东北的足球守门员教练李健伟不准备回乡，他将利用这一周的时间对8名11岁的小球员进行集训。

“有人问我为什么跑到这么偏远的地方教一群孩子？”李健伟说，在定南定居的这一年，他看到足球不仅是一项能促进孩子们全面发展的运动，还正在给孩子们的未来带来更多可能。

今年，李健伟带的梯队中有4名小球员被国内一家俱乐部青训营选中，正走上职业球员的发展道路。除此之外，定南县联合北京体育大学、上海体育学院和武汉体育学院共同培养U13至U19小球员，把有天赋的“山里娃”送进大学。经过4年探索，定南县已打通逾百所重点综合性大学的高水平运动员升学考试“直通车”。不影响读书，还多一条升学路，足球正给定南的孩子们带来更多选择。

负担少一些、运动多一些，“双减”带来的变化才刚刚开始！

(责编：申佳平、陈键)