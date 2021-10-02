李婕

原标题：2021年大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动启动

为畅通高校毕业生和用人单位求职招聘对接渠道，近日，人力资源和社会保障部启动2021年大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动。

本次活动广泛动员各地人社部门和各类人力资源服务机构参与，密集推出不少于2000场线上线下招聘会。网络招聘会聚焦“区域性、行业性、专业性”，现场招聘会立足“专业化、精准化、小型化”，突出精准服务、注重活动实效。为满足高校毕业生跨区域流动需要，将在14个省份21个城市举办不少于28场跨区域巡回招聘会，动员外省市用人单位和中央企事业单位为举办地高校毕业生上门送岗位，提供更多更好的就业机会。

活动将在中国国家人才网设主会场，设置行业专场招聘、区域专场招聘、直播带岗等服务专区，各省和各协作机构设分会场。本次活动将持续到11月26日。

(责编：申佳平、陈键)