让老年人乐享智慧生活 我国迎来第12个“敬老月”
2021年10月02日09:20 | 来源：新华网
小字号
原标题：让老年人乐享智慧生活 我国迎来第12个“敬老月”
新华社北京10月1日电（记者田晓航）1日，我国迎来第12个“敬老月”，今年“敬老月”活动主题为“实施积极应对人口老龄化国家战略，乐享智慧老年生活”。
我国于2020年“敬老月”启动实施“智慧助老”行动，今年“敬老月”期间将聚焦老年人实际需求深入推进这一行动。
根据《全国老龄工作委员会关于开展2021年全国“敬老月”活动的通知》，今年10月将在全国范围内开展老年人运用智能技术宣传推广活动，并开展“社区青春行动”，引导青年社会组织、青少年事务社工等帮助老年人学习使用电脑、智能手机等电子设备，掌握出示健康码、扫码支付、出行、就医等生活便利化技能。
通知还要求，在医疗卫生、金融服务、政务服务、交通出行、文化和旅游等重点行业服务场所，保留部分人工窗口和志愿服务岗，为老年人提供便利。
除了开展“智慧助老”行动，今年“敬老月”期间还将开展走访慰问和系列公益活动；强化疫情防控，普及健康知识和政策；加强宣传倡导，营造敬老爱老助老社会氛围；持续关爱帮扶，保障老年人合法权益；丰富文体生活，促进老年人社会参与。
(责编：申佳平、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 防止未成年人沉迷网络游戏举报平台上线
- 新华社北京9月30日电 （记者史竞男）为督促游戏企业切实履行主体责任、严格执行防止未成年人沉迷网络游戏相关要求，发挥社会各方面监督作用，国家新闻出版署防止未成年人沉迷网络游戏举报平台9月30日正式上线运行。据介绍，举报平台专项受理群众关于游戏企业防沉迷相关问题的举报，包括实名认证违规举报、时段时长违规举报、充值付费违规举报等，举报线索一经核实，有关部门将对违规游戏企业进行严厉查处。…
相关新闻
- 评论
- 关注