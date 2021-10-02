刘亮

原标题：谁是真正关心香港的人？营商环境报告上了生动一课

香港特区政府日前发布回归以来香港首份营商环境报告。报告显示，“全球金融中心指数”排名中，香港回升到全球第三位；2020年7月至2021年6月，香港的新股集资额超过5000亿港元，较之前的12个月增加超过五成；2021年前7个月合计，香港商品贸易总额更高达56168亿港元，较2018年同期的高位超出13%。营商环境的持续好转又上了生动的一课。

“乱”是香港之福吗？

香港持续向好的营商环境与“修例风波”期间的急转直下形成鲜明对比。“修例风波”期间，反中乱港分子叫嚣“违法达义”，动辄打砸“装修”店铺，严重破坏了香港营商环境，是香港各项营商指数下降的罪魁祸首。2019年下半年，香港经济第三季和第四季分别大幅倒退3.2%和3.6%，全年合计收缩1.7%，是自2009年全球金融危机后首次出现年度跌幅。

当一间间店铺高挂“吉屋”牌匾关门歇业，当一家家公司宣布停止“出粮”静待破产，当一个个失业者坐困劏屋“揾食”无路，香港市民痛切感受到了“乱”的祸害。反中乱港分子只会“为了反对而反对”、招摇撞骗、蛊惑人心，涉及民生经济的合理诉求一条也提不出来。

谁是真正关心香港的人？

是那些兜售西式“民主”“自由”毒丸的外部势力吗？他们可曾为香港的抗疫捐赠过一剂疫苗？他们的“黑金”只用来资助企图砸烂香港的人，哪里会管香港市民的死活。 从国家“十四五”规划设立专章，到支持粤港澳大湾区建设，从放宽大湾区职业资格互认到鼓励香港青年创业创新，从援建医院派遣医疗队到探索通关便利安排……中央才是香港繁荣稳定、香港同胞福祉的最大最有力维护者，14亿内地同胞是香港“永远在线”的依靠！

香港最大的优势是什么？

通读香港营商环境报告，可以看到香港有很多优势，归结起来最大的优势就是“一国两制”。实践反复证明，什么时候“一国两制”落实得好一些，香港的繁荣指数就高一些，香港市民的日子就更好过。什么时候“一国两制”落实得歪一些，香港的繁荣程度就受损，香港市民的福祉就受损。清除了反中乱港分子的蛊惑和干扰，香港市民的生活会更加岁月静好。

行之非艰，而知之惟艰。香港回归祖国已经24年了，历经了风雨波折，识别了魑魅魍魉，坚定了正道直行。今天，我们有更充分的理由坚信，香港的明天一定会更美好。

刘亮

(责编：申佳平、陈键)