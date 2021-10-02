原标题：中国佛教协会负责人就“佛媛”乱象发表谈话

据中国佛教协会官方网站消息，近日，网络平台上的“佛媛”乱象引发社会广泛关注，中国佛教协会负责人1日就“佛媛”乱象发表谈话表示，“佛媛”实际上是利用佛教资源牟取商业利益的佛教商业化行为，已涉嫌违反《宗教事务条例》等相关法规的规定。

负责人指出，所谓“佛媛”，是指运用“礼佛”“抄经”的佛教元素进行摆拍，营造人设赚取网络流量，进行商业营销的网红。目前，有关网络平台已经依法依规对利用“佛媛”形象营造人设开展虚假营销行为的帐号，进行了封禁处理。

负责人表示，佛教是导人向善的宗教。信仰佛教，应当坚持正信正行，遵循佛教教义教规，不应迷信盲从，更不应将信仰“低俗化”“娱乐化”，变成谋取私利的工具。“佛媛”衣着暴露、举止不雅地在寺院摆拍，与佛教导人向善的宗旨不符，与寺院清净庄严的氛围相悖，与出家僧人少欲知足的本色矛盾，与信众到寺院礼敬三宝、净化心灵的追求背离；其实质是以佛教为工具、借信仰作幌子，营造人设，博取眼球，吸引流量，挑动欲望，进行商业营销。这种行为看似展示信仰、传播佛教，实际是损害佛教、玷污信仰、伤害信教群众的宗教感情，任其泛滥也将对社会风气造成不良影响。“佛媛”将包含佛教元素的摆拍和视频用于“网络带货”等商业营销活动，实际上是利用佛教资源牟取商业利益的佛教商业化行为，已涉嫌违反《宗教事务条例》等相关法规的规定。

负责人强调，中国佛教协会对“佛媛”的行为表示坚决反对，对社会媒体对“佛媛”乱象的批评表示赞同，对有关平台依法依规处理涉“佛媛”账号表示欢迎和支持。对社会上故意抹黑、肆意戏谑、恶意炒作佛教和将佛教娱乐化、低俗化、商业化的各种乱象，中国佛教协会也将随时关注、及时发声，澄清事实、阐明立场、弘扬正信，并将适时采取包括法律手段在内的各种有效手段维护佛教界和信教群众的合法权益，维护佛教社会形象。

(责编：申佳平、陈键)