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应对灾害损失 巨灾债券在港发行

2021年10月02日16:41 | 来源：新华网
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原标题：应对灾害损失 巨灾债券在港首发

10月1日，由中再集团旗下中再产险发起的巨灾债券在香港成功发行。该债券主要保障标的为国内台风风险，募集金额3000万美元。

中再产险总经理张仁江表示，粤港澳大湾区作为我国台风、强降雨灾害最为严重的区域之一，做好巨灾风险的有效管理对于大湾区建设至关重要。此次巨灾债券在港成功发行，是保险业服务国家战略、支持粤港澳大湾区建设的具体举措。

巨灾保险主要保障因发生地震、台风、洪水等自然灾害，可能造成巨大财产损失和严重人员伤亡的风险。巨灾保险在应对重大灾害、保障国计民生、平滑财政收支、助力构建韧性社会方面具有重要作用。

近日中国银保监会发布了《关于境内保险公司在香港市场发行巨灾债券有关事项的通知》，支持有意愿的境内保险公司在香港市场发行巨灾债券。中再产险在银保监会的支持下，成功发行本次巨灾债券，这有助于拓宽我国巨灾风险分散渠道，丰富保险行业管理巨灾风险的手段，标志着我国保险业在专业技术、管理水平和创新能力等方面有了显著提高，将很大程度上推动我国巨灾保险制度建设。

此次发行是中再产险继2015年成功在海外发行首笔巨灾债券之后的又一次成功探索。

(责编：李源、曹淼)

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