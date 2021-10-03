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沙漠深处的“贴心人”

2021年10月03日08:54 | 来源：新华网
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原标题：沙漠深处的“贴心人”

　　9月30日，阿古达木（左）来到牧民敖云家，关心她的类风湿病情。

　　温图高勒边境派出所位于内蒙古阿拉善巴丹吉林沙漠，这里地处偏远，辖区牧民经常遇到求医问药方面的问题。阿古达木是温图高勒边境派出所所长，他毕业于内蒙古民族大学蒙医学专业，曾在边防支队担任医生，有丰富的医疗经验。在派出所，阿古达木除负责处理日常业务工作外，常把牧民的健康管理放在心上。他利用外出执勤的时间，顺便了解牧民健康情况，建立了牧民健康档案，并对牧民在预防风湿、类风湿等疾病和日常保健方面给予指导和帮助，成为守护牧民安全与健康的“贴心人”。

　　新华社记者 连振 摄

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(责编：刘佳、初梓瑞)

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