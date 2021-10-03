人民网北京10月3日电 （记者李楠桦）据中央气象台消息，中央气象台预计，未来三天，四川盆地、西北地区东部、华北、黄淮北部、东北地区南部等地将与雨水相伴，受降雨和冷空气影响，上述大部地区气温将下降4-8℃，西北地区东部、华北南部、黄淮等地部分地区降温10℃以上，公众需注意出行安全并做好保暖措施。

今天，四川盆地西部、甘肃东南部、陕西中部、山西中南部、河北南部、山东中北部、辽宁东部、吉林东南部等地有大雨或暴雨，局地大暴雨（100-120毫米）。

图片来源：中央气象台

中央气象台预计，10月3日至5日，我国北方部分地区将出现一次持续性较强降雨过程。影响范围较大，四川盆地、西北地区东部、华北、黄淮北部、东北地区南部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，四川盆地北部等局地有大暴雨。局地还伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

此轮北方强降雨，将有哪些旅游热门城市受影响？又该如何做好防范？中央气象台首席预报员张芳华对此进行解读。

热门旅游城市天气变化情况值得关注

“强降雨来袭，恰逢国庆出游高峰，热门旅游城市天气变化情况值得关注。”张芳华介绍，北京多阴雨天气，气温下降，体感较凉；天津有雷雨天气，最高气温将下降到16℃左右；西安以稳定降雨为主；成都降水强度较大，气温下降7℃左右；大连沿海地区风力偏大，气温波动下降。

张芳华表示，北方多地降雨持续时间长，累计降雨量可达30-80毫米，部分地区100-180毫米，局地可能超过200毫米。日降水量和累计降水量较常年同期具有一定极端性，需要加强防范。

当提到此轮降雨的成因时，张芳华指出，此次降雨过程持续时间长，主要由于自10月2日起，西太平洋副高持续明显北抬，副高外围的偏南暖湿气流异常强盛，为北方带来了充沛的水汽和能量；同时北方有冷空气南下，冷暖空气交汇，在副高边缘形成了稳定维持的辐合上升区，导致降雨持续时间长，累计雨量大。

游客应密切关注滚动预报信息

“2日夜间至3日降水过程对流性特征明显，伴有短时强降水、局地雷暴大风或冰雹。需防范局地强对流天气危害，建议旅游景区加强安全管理工作，游客应减少出行。”张芳华表示，同时，受冷空气和降水天气共同影响，北方部分地区气温下降4℃-8℃，西北地区东部、华北南部、黄淮等地部分地区降温10℃以上，建议公众采取适当的保暖措施。

张芳华提示，针对这轮持续性强降雨过程，公众需关注滚动更新的天气预报。“特别是在山区、河谷地带出游的旅客，需注意防范局地强降雨和持续降雨可能引发的山洪、地质灾害等。黄河中游尤其在山西陕西交界中部，注意防范长时间降雨带来的叠加效应影响。”张芳华说。

张芳华提示，随着6日至7日副高东退，预计降雨强度将有所减弱、范围向西南方向逐渐减小。在公众返程高峰期，仍需关注降雨、低能见度对道路交通安全的不利影响。

(责编：李楠桦、吕骞)