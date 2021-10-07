人民网记者 车柯蒙

“不好意思，今天晚上已经预约满了，给您看看明天的场次？”这个接电话的95后女生叫李宇晴，是剧本杀的资深玩家，也是北京一家剧本杀馆的合伙人。

李宇晴向玩家介绍剧本。人民网记者 车柯蒙摄

“像周末、假期，门店预约情况都是比较不错的，这个十一基本都能约满呢。”挂了电话，李宇晴向人民网记者介绍着经营状况。

这间剧本杀馆内，处处洋溢着工业风，店内放着音乐，闪烁的灯光下，一波波客人如约而至。

近年来，一款名叫“剧本杀”的角色扮演游戏在年轻消费群体里火了。《2021实体剧本杀消费洞察报告》显示，截至2020年底，中国“剧本杀”线下门店已经突破3万家。 同时，2021年剧本杀市场消费者，超七成为30岁以下的年轻人群。

成为剧本杀馆合伙人之前，大学学习计算机科学与技术专业的李宇晴是一家证券公司的程序员，从剧本杀资深玩家转型成为经营者，李宇晴笑道：“人生的剧本，要靠自己书写。”

李宇晴在店内整理道具，在她看来，制作精良的服装道具能给玩家带来更好的体验。人民网记者 车柯蒙摄

在李宇晴看来，严格把控内容质量是让玩家获得好体验的重要一环。“我们馆今年6月底才开业，现在已经有20多本城限本（一个城市只有少量剧本杀门店能获得授权的剧本）了。现在，我们也签约了作者，打造原创剧本。”李宇晴说。

李宇晴正在整理剧本。人民网记者 车柯蒙摄

“无数和剧本杀一样兴起的新业态正成为年轻人线下社交的新选择，也成为消费行业的新增长点，行业从‘网红’走向‘长红’更需要每个经营者守住初心，不断创新。”李宇晴说。

(责编：赵超、高雷)