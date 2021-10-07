新华社北京10月7日电 题：深水行舟正奋楫——中央企业改革攻坚进行时

新华社记者赵晓辉、王希、高亢、张千千

今年以来，中央企业按下改革“快进键”、跑出改革“加速度”。船到中流浪更急，深水行舟不松篙。当下，国企改革三年行动进入全面攻坚期。作为中国经济发展的一支生力军，中央企业正以奋进的姿态，啃“硬骨头”、蹚“深水区”，向改革要活力，向改革要动力。

“活”机制：从打破“老三铁”到实现“新三能”

在中国化学工程集团旗下天辰公司工作了39年的杨克俭，今年又收获了一笔奖励。

作为首席技术研发官，杨克俭为企业贡献了不少科研成果，仅在己内酰胺项目上就带来了超200亿元的营收，高端尼龙材料己二腈的生产，更一举突破了“卡脖子”技术。

强化正向激励，他不是唯一的受益者。

“早些年，研发人员收入低，不少人跳槽走了。”杨克俭说，近两年公司建立市场化薪酬激励机制，提高了关键岗位人员待遇，人才流失、制约活力的“病根”相继被拔掉。

国企改革，重在释放活力、提高效率。不少央企丰富改革“工具包”，完善市场化薪酬分配机制，灵活开展中长期激励。

在三项制度改革中，打破“铁交椅、铁饭碗、铁工资”的“老三铁”，建立“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的“新三能”。

“十年前公司是行业前三，现在掉到第58名了。”一位在央企下属企业总经理岗位上任职8年的干部，前阵子在职业经理人竞聘中落选了。对此，他表示理解——“不改不行了，就是选掉了我也支持。”

这种情况在央企已不罕见。中粮集团2020年以来对100余名管理人员进行末等调整和不胜任退出；中国一重累计调整不适应改革发展需要的领导干部98人……各央企立下“军令状”，砸掉“铁饭碗”，不合适的人正在加速“下车”。

有下就有上。去年，宁生龙等8名年轻员工通过竞聘，走上了鞍钢集团朝阳钢铁有限公司厂长助理的岗位。“如果不是改革打破了限制，我不可能从一线的工区长走上厂领导的岗位。”宁生龙感慨。

国企改革，关键要“活”机制。机制活了，人的潜能释放出来了，企业才更有竞争力，才能实现高质量发展。

站在国企改革三年行动过半的节点上，中央企业正持续刀刃向内，创新机制，让“人”在企业发展中发挥更大价值。

“优”布局：瞄准高质量发展目标

0.56秒内，重2100吨的水轮机组转子划过一周，约150度电能随之产生。在金沙江白鹤滩水电站，东方电气集团自主研制的“百万机组”，领跑全球。

啃下这块重大装备国产化的“硬骨头”，离不开改革——面对前几年的巨亏，东方电气果断退出19家亏损、低效企业；收缩传统业务，将资源向风电、氢能等新产业配置。

收拢五指，方能成拳。“把精力向核心产能聚焦。”东方电气集团副总经理张继烈说，企业实现扭亏脱困，结构更加优化，路越走越宽。

优化布局，走高质量发展之路，国有资本运营公司大有可为。中国国新已与近90户央企在科技创新等领域开展合作，初步构建起一个国有资本跨企流动、形态转换、提高效率的平台。

优化布局，要加速重组和专业化整合，形成资源合力。

前不久，《财富》杂志公布最新一期世界500强排行榜，中粮集团排名再创新高，并首次领跑全球各大粮商。这背后，凝聚着中粮做大主业的不懈努力：农粮主业五年累计投资超320亿元，将全球粮食供应链系统与国内物流、加工、分销网络有机对接……

今年5月，一家新央企挂牌成立——中国中化。这家资产过万亿元、员工数超20万的巨头，由中化集团、中国化工集团两家央企重组而来。在此之前，两家企业已在农业板块资产整合上“先行一步”，组建先正达集团，为打好种业“翻身仗”夯实了基础。

组建新央企中国电气装备，鞍钢“牵手”本钢，普天并入电科，油气管网资产重组收尾……“十四五”开局之年，央企重组整合步伐加快，国有资本在重要行业领域的控制力、影响力进一步提升。

进入新发展阶段，央企改革面临新任务，国资布局的调整优化更需靶向发力。

只有坚持有进有退、有所为有所不为，推进布局优化和结构调整，才能更好适应推动高质量发展、构建新发展格局的要求。

“创”科技：促进高水平科技自立自强

创新是引领发展的第一动力。“国之重器”如何扛起“国之重任”？中央企业集中优势资源，以制度创新带动科技创新。

蔚蓝的海面，水天一色。“如今海上油田流出的不仅是石油，更是宝贵的数据资源。”中海油研究总院深水智能化设计协作平台项目经理付殿福说。

作为该院今年成功“揭榜挂帅”的项目长之一，他负责的智能化设计平台，将首次实现我国海上油气田开发方案的智能设计与自动化数据流转。

“有合理的激励机制做保障，大家干事劲头足，项目长的管理权也充分发挥，可以心无旁骛搞创新。”付殿福说。

揭榜挂帅、人才特区、内部创业……央企聚焦原始创新能力不强、高端人才短缺等问题，纷纷打出“组合拳”。

中国联通广开大门，以“不限岗位、不限来源、不限薪酬”为原则，加大高精尖人才引进力度。

采取年薪制、协议工资、项目工资等灵活方式，国家电投构建“薪酬特区”，今年上半年引进“高精尖缺”人才21人，一人一策确定薪酬水平；中核集团已累计实施各类中长期激励计划57个……

激活“科技人员”这个关键变量的同时，各央企也谋求制度创新，加速科技成果转化。

今年5月，中国电科网络通信研究院北京研发中心负责人宋瑞良的团队，在国内首批实现了面向6G移动通信应用的新技术——太赫兹RTO辐射源1THz频率突破。

“除了团队的努力，更重要的是体制改革。”宋瑞良说，体制改革好比搭建一个“电商平台”，把创新成果提供给研究院相关单位，实现共享与转化，大大减少对接障碍，大幅提高转化效率。

加快创新成果转化，混改成为探索新路径。

去年，中车智行公司副总经理兼总工程师肖磊做了一个重大决定，拿出“真金白银”参与公司混改。

为了让自主研发的“黑科技”智能轨道快运系统提高产业化效率，中车株洲电力机车研究所把智轨所在的中车智行列为混改试点。

如今，肖磊及其团队，已经以股权激励的形式分享了公司成长的红利。

“让得到和得不到激励的人都有感觉，传导压力、激发活力。”中车株洲所董事长李东林说。智轨项目预计今年新签订单和销售收入将分别增长超20%和76%。

既支持民营企业等社会资本参与国有企业混合所有制改革，又鼓励国有资本投资入股民营企业，这是坚持“两个毫不动摇”在国企改革中的具体体现，也是激发国企创新活力的重要一招。

“强”党建：固根铸魂 激发改革之力

坚持党的领导、加强党的建设，是国有企业的“根”和“魂”。

国资央企将党的领导贯穿改革发展工作始终，红色基因底色愈鲜明，红色引擎作用更强劲——

“坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。”

全面落实“两个一以贯之”，在完善公司治理中加强党的领导，把制度优势转化为治理效能。目前全部央企已把党建工作要求写入公司章程，集团层面100%制定了党委（党组）讨论前置事项清单。

塔克拉玛干沙漠腹地，中国交建承建的新疆乌尉公路包PPP项目将穿越这片“死亡之海”。施工难度之大，技术要求之高，超乎想象。

“业务拓展到哪里，党的工作就开展到哪里。”项目党工委书记刘洪波说，关键岗位有党员领着，关键时刻有党员撑着，党旗始终高高飘扬在施工一线。

截至2020年底，全国有国有企业党组织16.6万多个，党员1120多万名。广大党员在破解改革难题上打头阵，在重大工程建设中挑重担，在生产经营一线创佳绩……

当前，国企改革步入“深水区”，改革仍存在不平衡、不到位的情况，部分改革难点仍需攻坚发力，改革“含金量”需要进一步提高……

“要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，自觉把国资央企工作纳入构建新发展格局中统筹谋划推进。”国资委党委书记、主任郝鹏表示，努力推动国有企业改革向纵深发展，加快建设世界一流企业，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，在构建新发展格局中展现新作为。（参与采写：于文静、刘羊旸、樊曦、温竞华）

(责编：胡永秋、杨光宇)