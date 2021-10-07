新华社北京10月7日电（国际观察）疫情下中国假日消费的红利倍显珍贵

新华社记者

假日消费是观察中国经济活力的重要窗口。尽管受到新冠疫情影响，今年“十一”黄金周期间，中国市场仍保持旺盛消费活力，旅游度假、线上线下消费、免税区购物等持续升温。多国学界、商界人士认为，在疫情肆虐、不少经济体仍未恢复的背景下，中国假日消费带来的红利倍显珍贵。

中国消费驱动“转型红利”

旅游产品已成为中国民众黄金周消费的重要内容。今年“十一”黄金周期间，全国多地景区迎来客流高峰，一些名胜景区接待游客人数达到最大承载量，显著带动住宿、餐饮、购物等消费。韩国贸易协会国际贸易通商研究院次长李沅锡说，在国内疫情得到控制、消费需求大幅提升的情况下，长假期间国内旅游将进一步促进内需。

北京环球度假区、上海迪士尼乐园等假日期间人气高涨。据香港《南华早报》网站报道，北京环球度假区向公众开放以来便一票难求。中国顶级主题公园推动国内建设世界级旅游业。麦肯锡咨询公司认为，被疫情压抑的旅游需求为中国提供了加速实现其“双循环”目标的良机。

电影消费正成为长假消费新热点。美国有线电视新闻网4日报道，影片《长津湖》打破了中国国庆假期的票房纪录，可能成为今年全球票房第二高的影片。报道指出，2020年中国超过美国成为世界最大电影市场。

日本时事社认为，中国政府正努力改变经济依赖投资和出口的局面，转向推动以内需为支柱的“国内大循环”。充分挖掘国内市场潜力、扩大消费的思路充满机遇。

中国消费释放“外溢红利”

据中国海口海关统计，10月1日，海口海关共监管海南离岛免税购物金额1.71亿元人民币，同比增长122%。随着进口渠道拓宽、免税购物政策更完善，中国消费者不出国门就能选购全球好物，中国市场助力疫情下企业业绩增长。李沅锡说，外界广泛认为中国居民消费将再度爆发。

中国市场一直被日本企业资生堂视为最具成长性的市场。资生堂日前宣布，公司投资635亿日元（约合5.68亿美元）新建的商品供应基地在大阪落成，将生产面向中国等海外市场的产品。资生堂计划加大力度拓展中国市场，到2023年将中国市场销售额提高至与日本国内销售额相当的水平。

澳大利亚保健品企业澳佳宝公司首席执行官阿拉斯泰尔·赛明顿表示，公司在中国市场的收入上涨得益于中国市场的持续复苏和出色的在线营销。该公司将中国列为其重点市场，并在上海设立了公司第一个全球创新中心。

中国消费示范“决策红利”

在全世界都探寻经济复苏良策的背景下，中国政府提振消费的举措和中国展现出的消费动能对其他国家具有借鉴意义。

李沅锡表示，中国假日期间的消费回升、内需拉动以及中国国内抗疫成功带来日常生活的恢复，受到广泛关注，能为包括韩国在内的很多国家提供参考借鉴。

阿根廷拉普拉塔国立大学国际关系学院中国研究中心学者、社会学家塞瓦斯蒂安·舒尔茨认为，中国有效控制疫情，实现了大比例人群的新冠疫苗全程接种，成为疫情中经济恢复的典范，今年的黄金周消费数据预计令人振奋。中国假日经济也将为遭受疫情严重打击的世界经济注入活力。

瑞士国际管理发展研究院教授阿图罗·布里斯表示，中国通过有效的防疫措施迅速控制了疫情，从而尽早地实现了经济恢复。中国经济将迎来强劲反弹，中国的数字科技和发展模式将塑造世界。（执笔记者：邓茜；参与记者：刘春燕、孙晓玲、朱晟、陆睿、刘诗月、尹南、张笑然、陈斌杰、玛蒂娜·福斯）

(责编：胡永秋、杨光宇)