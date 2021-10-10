本报记者 杨 迅

联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）即将在云南昆明举行。世界自然基金会全球总干事马尔科·兰贝蒂尼近日在接受本报记者专访时表示，COP15是应对生态挑战的历史性机遇，希望各国能够以此为契机积极推动改善人类与自然的关系，共建地球生命共同体。

兰贝蒂尼表示，过去50年来，由于气候变化和极端天气增加，与天气、气候或水患有关的灾害数量增加了5倍，人类在气候变化的挑战面前更加脆弱，贫困人口更是首当其冲。为避免生态系统恶化，维护人类福祉和可持续发展，世界自然基金会提出了“自然向好”愿景，希望在2030年前，通过改善物种、种群和生态系统的健康、丰度、多样性和韧性，助力自然恢复，扭转生物多样性下降趋势。

兰贝蒂尼认为，为实现这一目标，国际社会应尽可能在全球范围推动转型变革，包括大力发展生态农业，减少粮食浪费,以更可持续的方式经营农业、渔业、畜牧业、林业、采矿业等。此外，还应通过改革金融体系，引导资金流向，推动绿色高质量发展。通过设定统一的全球目标并携手为之努力，国际社会有机会力挽环境退化趋势。

兰贝蒂尼注意到，中国近年来在生态文明建设方面取得了诸多成就，在生态文明理念方面进行了科学有效的顶层设计，通过制定主体功能区制度、划定生态保护红线等举措，从优化国土空间、管控重要生态空间等方面加强保护生态和生物多样性。中国还设定“双碳”目标，承诺不再新建境外煤电项目。世界自然基金会对此高度赞赏。

兰贝蒂尼表示，“绿水青山就是金山银山”等理念对其他国家发展也具有借鉴意义。期待未来中国在生态产品价值实现与自然资本核算、土地利用规划、生态保护与修复和资源可持续利用方面，加强与其他国家的对话和交流，分享经验，共同应对全球气候变化和生态危机，并加强农业、林业等重点产业全球绿色价值链合作，打造国际经贸合作与环境协调发展的新样板。许多国家同样期待，中国在应对全球气候变化、保护生物多样性和海洋等议题的全球治理进程中发挥更关键的作用。

“中国为保护世界自然环境作出重要贡献。”兰贝蒂尼表示，中国的领导力对于达成一个有雄心、可执行的“2020年后全球生物多样性框架”至关重要，也体现了中国为推动构建人类命运共同体发挥的积极作用。希望以此次会议为契机，各国政府能够积极推动改善人类与自然的关系，共建地球生命共同体。

《 人民日报 》（ 2021年10月10日 03 版）

(责编：崔元苑、杨迪)