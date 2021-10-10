据新华社昆明10月9日电 （记者庞明广）《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）即将在云南省昆明市召开。作为此次大会信息发布、公共信号提供和记者工作的主要场所，COP15新闻中心于9日开放，为来自海内外的媒体记者提供服务。

据介绍，COP15新闻中心位于昆明滇池国际会展中心一层19号馆，开放时间为10月9日至10月15日，每天服务时间为8时至21时。新闻中心内部设有咨询服务区、媒体公共工作区、云采访室区、单边直播报道区、新闻发布区等12个功能区。在此次大会召开期间，媒体记者将采用线上线下相结合的形式对大会进行新闻采访报道。

《 人民日报 》（ 2021年10月10日 04 版）

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